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Новая модель экономического развития Казахстана даст высокую эффективность – международный эксперт

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
13 Марта 2023, 11:00
Новая модель экономического развития Казахстана даст высокую эффективность – международный эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Кризис нового типа, сформированный наложением инфляции спроса и предложения в мировой экономике, вынуждает страны создавать адаптивную модель управления экономикой. Новая экономическая стратегия, которая начала формироваться в Казахстане с 1 сентября 2022 года, может стать важным поворотным моментом в экономическом развитии страны. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с экономистом-международником Асланом Азимзаде об экономическом потенциале и перспективах развития экономики Казахстана.

- Как Вы на сегодняшний день оцениваете экономический потенциал Казахстана?

- Следует отметить, что сегодня Казахстан является страной с самыми высокими макроэкономическими показателями среди стран Центральной Азии. Например, если мы посмотрим на показатели 2021 года, то увидим, что ВВП Казахстана составил 197,11 млрд долларов, что в 2,8, 3,2, 22,5 и 23,1 раза превышает ВВП Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана на тот же год. С другой стороны, если сравнивать со странами тюркского мира, Казахстан занимает второе место.

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Однако следует отметить, что Казахстан, как и другие страны тюркского мира, не в полной мере использует свой экономический потенциал. Кризис нового типа, сформированный наложением инфляции спроса и предложения в мировой экономике, вынуждает страны создавать адаптивную модель управления экономикой. Новая экономическая стратегия, которая начала формироваться в Казахстане с 1 сентября 2022 года, может стать важным поворотным моментом в экономическом развитии страны.

- Какие моменты в этой стратегии заслуживают особого внимания и как они влияют на экономический рост Казахстана?

- Прежде всего отмечу, что инвестиции являются важнейшим фактором, характеризующим устойчивое развитие страны. Эти инвестиции должны быть привлечены напрямую как от отечественных инвесторов, так и от иностранных.

Наиболее интересным пунктом в принятой новой экономической стратегии является программа «Тариф в обмен на инвестиции». Хотя подробной информации об этой программе пока нет, но отмечается, что тарифы будут представлены по двум направлениям.

Первое направление – инвестиции в инфраструктуру. Важнейший момент в этом направлении заключается в том, что собственник инвестирует в инфраструктуру не за счет тарифов, а за счет собственных средств. Эта стратегия может стать действительно важной стратегией формирования добавленной стоимости в экономике и развития реального сектора.

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Второе направление – участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Это будет способствовать повышению прозрачности монопольных рынков. В результате ожидается, что указанная стратегия принесет высокие экономические дивиденды.

Так, по предварительным оценкам, новая программа под названием «Тариф в обмен на инвестиции» рассчитана на привлечение в отрасль ежегодных инвестиций до 400 млрд тенге, что составляет около 900 млн долларов. С другой стороны, в рамках новой экономической стратегии интересным моментом для иностранных инвесторов является реализация политики дифференциации для предоставления дополнительных льгот инвесторам в обмен на увеличение инвестиций в особые экономические зоны.

- Согласно этой стратегии, в каких областях инвестиций Казахстан может получать экономические выгоды?

- Конечно, основные экономические выгоды, связанные с инвестициями, будут выше в приоритетных областях. Хотя приоритетные направления еще до конца не определены, я считаю, что самым большим приоритетом для Казахстана сегодня должна быть сфера инноваций и высоких технологий.

С другой стороны, предполагается, что земельные участки будут предоставляться без применения налоговых льгот для инвесторов, не ведущих деятельность в приоритетной сфере, что может быть стимулом для инвесторов, работающих в других сферах.

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В целом следует отметить, что отсутствие монетизации казахстанской экономики позволяет говорить о наличии серьезного потенциала развития денежной массы. Потому что при высоком показателе монетизации привлечение дополнительных инвестиций увеличивает риск денежной инфляции в экономике страны.

- С какими потенциальными проблемами может столкнуться казахстанская экономика в ходе реализации этой стратегии?

- Безусловно, одной из проблемных областей здесь является финансовый сектор. Сегодня определенные проблемы, существующие в финансовой системе Казахстана, тормозят открытие контуров, обеспечивающих инвестиционные потоки.

К сожалению, сегодня монетаризм является «мейнстримом» в экономической науке. Поскольку этот поток основную причину инфляции видит только в денежной массе, все его методические рекомендации направлены на повышение учетной ставки Национального Банка в период инфляции. Сегодняшняя инфляция в Казахстане не денежная, а импортная.

Параллельно с этим повышение процентной ставки Национального Банка РК препятствует получению дешевых кредитов для субъектов предпринимательства, в результате чего создает проблемы в развитии внутренних инвестиций и наносит серьезный ущерб деятельности субъектов предпринимательства.

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Следует отметить, что Национальный Банк Казахстана повышал учетную ставку в 5 раз в 2022 году, и учетная ставка, составлявшая на начало года 9,75%, на конец года составила 16,75%.

- Какие рекомендации Вы бы дали, по крайней мере, для частичного решения этого вопроса?

- Я считаю, что необходимо дифференцировать кредиты, выдаваемые коммерческими банками, в зависимости от прибыльности различных секторов. Например, если рентабельность аграрного сектора составляет
5 %, кредиты этому сектору следует давать под 4 %. Но если рентабельность сектора компьютерных технологий составляет 15 %, то кредиты этому сектору можно давать под 12 %. Считаю, что эта политика может дать серьезный импульс различным отраслям экономики. Политика дифференциации процентных ставок также может привести к эффективному распределению кредитных ресурсов.

- Какая еще отрасль, на Ваш взгляд, может стать драйвером казахстанской экономики особенно в нынешних реалиях?

- Конечно, еще один важный вопрос – это транспорт и логистика. Следует отметить, что сегодня мы сталкиваемся с транспортно-логистическим кризисом в связи с изменением геополитической и геоэкономической ситуации в мире. В этом случае Казахстан, являющийся участником важного Транскаспийского транспортного коридора, соединяющего Европу и Азию, а также китайского проекта «Один пояс — один путь», имеет очень важное преимущество. Безусловно, в этом направлении необходимо характеризовать развитие транспортно-логистических возможностей и полностью использовать потенциал.

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- Какую оценку Вы бы дали сегодняшней экономической политике нашей страны в целом?

-Могу с уверенностью сказать, что сегодня Казахстан строит свою устойчивую экономику. К тому же она, с учетом вышеупомянутых факторов, обладает довольно высоким экономическим потенциалом. По этой причине я считаю, что новое прогрессивное управление экономикой и новая модель экономического развития, сформированная в Казахстане, даст очень высокую экономическую эффективность.


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