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Новая мечеть на семь тысяч мест появится в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Июня 2020, 15:10
Новая мечеть на семь тысяч мест появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алатауском районе Алматы на средства частных инвесторов возводится новая мечеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одновременно ее смогут посещать семь тысяч верующих. Культовое сооружение станет самым большим в городе и будет служить не только духовному просвещению, но и займет свое достойное место среди архитектурных жемчужин мегаполиса», - пишет в своем Instagram аким города Бакытжан Сагинтаев.

По данным акимата, мечеть будет расположена на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы. Общая площадь составляет 6,3 гектара, а площадь здания 16 тысяч квадратных метров. Планируемый срок окончания строительства - конец 2021 года.


Алматы   Религия   Акимат   Строительство   Общество  
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