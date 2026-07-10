Новая Конституция Казахстана знаменует начало масштабной системной трансформации — эксперт из Таиланда

Вступление в силу новой Конституции Казахстана переводит реформу из стадии политических деклараций в плоскость практического государственного управления. Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту агентства Kazinform в Пекине выразил исследователь Института азиатских исследований Университета Чулалонгкорна (Таиланд) Арифин Яма.

По словам эксперта, вступление в силу 1 июля обновленного Основного закона знаменует собой не завершение реформы, а начало масштабной системной трансформации. Новый этап, отметил он, потребует значительной законодательной и административной работы.

— Для реализации конституционных положений необходимо привести действующее законодательство в соответствие с новой Конституцией, обеспечить полноценное функционирование новых представительных институтов и сохранить высокий уровень общественной вовлеченности, — подчеркнул Арифин Яма.

По его словам, главный вызов переходного периода заключается не столько в изменении текста Конституции, сколько в качественном преобразовании отношений между государством и обществом. Ключевыми критериями успешности реформы станут прозрачность ее реализации, подотчетность государственных институтов и их способность эффективно работать в интересах граждан.

— Успешная реализация новой конституционной модели открывает для Казахстана возможности сразу в трех ключевых направлениях. Во-первых, она способна укрепить общественное доверие благодаря последовательности и открытости государственного курса. Во-вторых, позволит усовершенствовать систему государственного управления, обеспечив более прозрачную работу министерств и консультативных органов. В-третьих, усилит международную репутацию Казахстана как предсказуемого и надежного партнера, — продолжил эксперт.

Арифин Яма также отметил, что стратегическое положение Казахстана в центре Евразии и модернизация его государственных институтов имеют большое значение для зарубежных партнеров, в том числе для стран Юго-Восточной Азии.

— Более предсказуемая институциональная среда делает Казахстан более надежным партнером в таких сферах, как торговля, образование, туризм, халяльная индустрия, логистика, научные исследования и гуманитарные обмены. Для Таиланда и других стран АСЕАН это означает, что сотрудничество с Казахстаном не должно ограничиваться исключительно экономической повесткой, — добавил он.

Напомним, 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция. Что изменится для власти и граждан, читайте здесь.