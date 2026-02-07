РУ
    16:20, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан занимает 9-е место в мире по числу студентов, обучающихся за рубежом

    Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвакасова отметила, что новая редакция Конституции полностью гарантирует развитие личности через образование и науку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айгуль Садвакасова
    Кадр из видеотрансляции

    — Статья 33 гарантирует гражданам право на получение среднего и высшего образования. Пункты один и три статьи 23 закрепляет гарантии свободы слова, научной, технической, творческой и художественной деятельности. Фундаментальное значение имеет также гарантия защиты интеллектуального труда. Таким образом формируется целостная траектория развития личности — от доступа к образованию до правовой защиты результатов интеллектуальной и творческой деятельности, — сказала она на сегодняшнем заседании Комиссии по конституционной реформе.

    Кроме того, она подчеркнула, что нормы о защите интеллектуальной собственности в новой Конституции создают условия для возвращения в страну молодежи, обучавшейся за границей.

    — По данным статистического института ЮНЕСКО, Казахстан занимает девятое место в мире по количеству обучающихся за рубежом — это 91,2 тысячи наших студентов. Вместе с тем следует отметить, что в рамках реализации поручения Президента проект Министерства науки и высшего образования «Study in Kazakhstan» привлек в страну около 30 тысяч иностранных студентов. При этом ключевой вопрос сегодня заключается не в самом факте мобильности, а в том, создает ли государство институциональные условия для возвращения и полноценной реализации этого потенциала внутри страны. Именно здесь конституционные гарантии свободы творчества, защиты интеллектуального труда и научной автономии приобретают принципиальное значение, — отметила руководитель института. 

    Ранее она сообщила о том, что 86,3% граждан поддерживают нормы о культуре и науке в новой Конституции.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
