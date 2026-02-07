86,3% граждан поддерживают нормы о культуре и науке в новой Конституции — социальное исследование

— Закрепление в преамбуле ценностей культуры и образования, науки и инноваций, а также признание человеческого капитала стратегическим направлением деятельности государства создает конституционный фундамент для развития нового качества нации и «умной экономики», о чем неоднократно говорил Глава государства, — сказала она.

О широкой общественной поддержке именно этого приоритета, по ее словам, свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованные буквально вчера.

— 86,3% граждан высказались за закрепление этих ценностей в Конституции, что подтверждает их выраженную общественную поддержку. Важность этой нормы становится особенно очевидной, если соотнести ее с текущей институциональной и финансовой реальностью науки. Заложенная конституционная норма создает юридическую основу для коренного пересмотра парадигмы планирования бюджета на научные исследования и разработки, а также оценки их эффективности именно с точки зрения научных результатов, — отметила руководитель института.

Напомним, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.