    16:03, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    86,3% граждан поддерживают нормы о культуре и науке в новой Конституции — социальное исследование

    Такие данные на сегодняшнем заседании Комиссии по конституционной реформе привела директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвакасова, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Айгуль Садвакасова
    Кадр из видеотрансляции

    — Закрепление в преамбуле ценностей культуры и образования, науки и инноваций, а также признание человеческого капитала стратегическим направлением деятельности государства создает конституционный фундамент для развития нового качества нации и «умной экономики», о чем неоднократно говорил Глава государства, — сказала она. 

    О широкой общественной поддержке именно этого приоритета, по ее словам, свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованные буквально вчера.

    — 86,3% граждан высказались за закрепление этих ценностей в Конституции, что подтверждает их выраженную общественную поддержку. Важность этой нормы становится особенно очевидной, если соотнести ее с текущей институциональной и финансовой реальностью науки. Заложенная конституционная норма создает юридическую основу для коренного пересмотра парадигмы планирования бюджета на научные исследования и разработки, а также оценки их эффективности именно с точки зрения научных результатов, — отметила руководитель института.

    Напомним, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.

    Теги:
    Наука Конституция Культура Казахстанцы Общество Конституционная реформа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
