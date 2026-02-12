Новая Конституция защищает человека — эксперт

Как отметил спикер, новую Конституцию называют «народной» потому, что граждане страны имели возможность направить свои предложения при ее подготовке.

— Эта работа началась 8 октября, и по сегодняшний день через социальные сети, от общественных организаций и юристов поступило около 10 тысяч предложений. Каждое тщательно рассматривалось в рабочих группах и обсуждалось на общих заседаниях, — отметил Серик Акылбай.

Как отметил председатель объединения, еще одним основанием называть новую Конституцию «народной» является ее приоритетная направленность на защиту человека — его жизни, прав и свобод. В документе закреплено, что в случае давления или создания препятствий со стороны государства лица, пострадавшие вследствие бездействия государственных органов, получат компенсацию. Таким образом, на первый план выдвигаются права человека, а не интересы государства.

— Я сам внес предложение по вопросам религии. В проекте записано: «В Казахстане религия отделена от государства». В действующей Конституции была так: «Казахстан — демократическое, светское, правовое и социальное государство», и о светскости там говорилось лишь одним словом. Сейчас введена новая статья 7, где указано, что религиозные объединения не могут вмешиваться в деятельность государства. В то же время публичная власть не вмешивается безосновательно в деятельность религиозных объединений. Только если деятельность религиозных объединений угрожает государственной безопасности, общественному спокойствию, жизни и свободам человека, государство может вмешаться и ограничить их деятельность, — отметил спикер.

Кроме того, в Конституции предусмотрен пункт, направленный на укрепление образования и науки. Также впервые в законодательстве Казахстана и Центральной Азии закреплено, что цифровые технологии не должны причинять вред правам человека.

Напомним, сегодня опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.