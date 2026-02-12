Новая Конституция защищает человека — эксперт
Председатель Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай в интервью телеканалу Jibek Joly разъяснил, почему проект новой Конституции получил статус «народного» документа, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил спикер, новую Конституцию называют «народной» потому, что граждане страны имели возможность направить свои предложения при ее подготовке.
— Эта работа началась 8 октября, и по сегодняшний день через социальные сети, от общественных организаций и юристов поступило около 10 тысяч предложений. Каждое тщательно рассматривалось в рабочих группах и обсуждалось на общих заседаниях, — отметил Серик Акылбай.
Как отметил председатель объединения, еще одним основанием называть новую Конституцию «народной» является ее приоритетная направленность на защиту человека — его жизни, прав и свобод. В документе закреплено, что в случае давления или создания препятствий со стороны государства лица, пострадавшие вследствие бездействия государственных органов, получат компенсацию. Таким образом, на первый план выдвигаются права человека, а не интересы государства.
— Я сам внес предложение по вопросам религии. В проекте записано: «В Казахстане религия отделена от государства». В действующей Конституции была так: «Казахстан — демократическое, светское, правовое и социальное государство», и о светскости там говорилось лишь одним словом. Сейчас введена новая статья 7, где указано, что религиозные объединения не могут вмешиваться в деятельность государства. В то же время публичная власть не вмешивается безосновательно в деятельность религиозных объединений. Только если деятельность религиозных объединений угрожает государственной безопасности, общественному спокойствию, жизни и свободам человека, государство может вмешаться и ограничить их деятельность, — отметил спикер.
Кроме того, в Конституции предусмотрен пункт, направленный на укрепление образования и науки. Также впервые в законодательстве Казахстана и Центральной Азии закреплено, что цифровые технологии не должны причинять вред правам человека.
Напомним, сегодня опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.