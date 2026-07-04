Новая Конституция, выборы в Курултай и инвестиции: что мировые СМИ пишут о Казахстане

В центре внимания зарубежных СМИ на этой неделе оказались вступление в силу новой Конституции Казахстана и запуск связанных с ней политических преобразований, включая первые выборы в Курултай. Наряду с этим иностранные издания активно освещали крупные инвестпроекты в сферах цифровизации, ИИ, энергетики и промышленности. Подробнее о том, как Казахстан представлен в мировых СМИ, - в обзоре агентства Кazinform.

Анадолу: Казахстан начал жить по новой Конституции

О вступлении в силу новой Конституции Казахстана и начале масштабной политической трансформации страны пишет турецкое агентство Анадолу.

С 1 июля в республике официально начал действовать новый Основной закон, одобренный гражданами на общенациональном референдуме. Прежняя Конституция 1995 года прекратила свое действие.

Как отмечает издание, новая модель предусматривает создание однопалатного парламента — Курултая, учреждение должности вице-президента и формирование нового консультативного органа — Народного совета.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал вступление Конституции в силу началом новой эры в истории суверенного Казахстана, подчеркнув курс на политические и экономические реформы, а также модернизацию государственных институтов.

РБК: Токаев назначил первые выборы в Курултай

Президент Казахстана подписал указ о проведении первых выборов депутатов Курултая, которые назначены на 23 августа, сообщает РБК.

Издание отмечает, что Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить организацию голосования, а правительству и региональным властям – подготовить необходимую инфраструктуру для проведения выборов.

Назначение выборов стало первым крупным политическим шагом после вступления в силу новой Конституции и фактически запускает процесс формирования обновленной системы представительной власти.

Interfax: Токаев отметил приход в строящуюся в Экибастузе Долину ЦОДов Amazon и G4

Технологические IT-гиганты, среди которых компании Amazon, G42, уже начали занимать места в строящейся в Казахстане Долине центров обработки данных (ЦОД), сообщил, выступая на пленарной сессии совета иностранных инвесторов, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет Interfax.

Проект предусматривает создание масштабного кампуса мощностью до 1 ГВт и реализуется совместно с американской компанией Firebird при участии Nvidia.

Планируется, что проект обеспечит миллиарды долларов экспортной выручки и укрепит позиции Казахстана как одного из ведущих цифровых хабов Евразии.

Euronews: Как Казахстан внедряет искусственный интеллект в школы

Казахстан внедряет искусственный интеллект в систему образования, рассчитывая сократить разрыв между городскими и сельскими школами и снизить административную нагрузку на учителей. Проект станет частью более широкой стратегии по развитию цифровой экономики, пишет Euronews.

Пилотный проект стартует уже в сентябре и охватит 500 сельских школ. Ученики получат доступ к онлайн-урокам ведущих педагогов страны, а специальная ИИ-платформа будет анализировать успеваемость и помогать учителям адаптировать образовательный процесс под потребности каждого ребенка.

Отдельное внимание уделяется подготовке педагогов. По данным издания, программы обучения работе с ИИ уже прошли более 350 тысяч учителей.

Report: Казахстан привлечет 6,2 млрд долларов для запуска более 200 новых производств

В Казахстане в ближайшие два года ожидается запуск еще более 200 новых производств с привлечением инвестиций в объеме около $6,2 млрд. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал на совместном заседании палат парламента, сообщает Repor.

Речь идет о предприятиях в сфере машиностроения, производства строительных материалов, бытовой техники и других отраслях обрабатывающей промышленности.

Издание подчеркивает, что новые проекты должны обеспечить создание свыше 20 тысяч рабочих мест и способствовать внедрению современных технологий в экономику.

Синьхуа: ЕБРР планирует довести инвестиции в Казахстан до 1,3 млрд евро в 2026 году

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо заявила, что объем инвестиций банка в Казахстан в текущем году может превысить 1,3 млрд евро, сообщает агентство Синьхуа.

Сегодня портфель ЕБРР в стране насчитывает сотни проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, финансового сектора, сельского хозяйства и цифровых технологий.

На фоне масштабных реформ и крупных инвестиционных инициатив Казахстан продолжает оставаться одним из ключевых направлений деятельности международных финансовых институтов в Центральной Азии.

Agenzia Nova: Акжан стала культурным символом Астаны

Итальянское агентство Agenzia Nova пишет о кобылице Акжан, которая приобрела широкую известность в социальных сетях и постепенно превратилась в один из неформальных символов столицы Казахстана.

Издание связывает популярность Акжан с богатым историческим наследием казахской конной культуры, восходящей к ботайской цивилизации, и отмечает, что образ животного воспринимается как своеобразный мост между традициями степи и современным обликом Астаны.

На прошлой неделе зарубежные СМИ активно писали об укреплении связей Казахстана с Европейским союзом, развитии искусственного интеллекта, расширении транспортных маршрутов и поиске новых торговых партнеров.