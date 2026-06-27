Сделки с Европой, ИИ и новые рынки: что мировые СМИ пишут о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ уделили особое внимание укреплению связей Казахстана с Европейским союзом, развитию искусственного интеллекта, расширению транспортных маршрутов и поиску новых торговых партнеров. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Euronews: Казахстан заключает сделки с Европой на 10 млрд евро по итогам визита Токаева в Брюссель

По итогам визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель были подписаны 30 коммерческих соглашений общей стоимостью около 10 млрд евро, пишет Euronews.

В статье отмечается, что Европейский союз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, обеспечивая почти половину всех прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

Особое внимание стороны уделили развитию Среднего коридора. За последние шесть лет объем перевозок по маршруту вырос более чем в пять раз — с 800 тыс. тонн до 4,1 млн тонн. Казахстан намерен увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год, закрепляя за собой роль одного из ключевых транзитных узлов Евразии.

Символично, что значительная часть новых соглашений напрямую связана с транспортной инфраструктурой. Air Astana договорилась о приобретении 50 самолетов Airbus на сумму 7,3 млрд евро, а французская компания Alstom подписала контракт почти на 1 млрд евро по сервисному обслуживанию локомотивов.

В Брюсселе также были подписаны соглашения по авиационному сотрудничеству и упрощению визовых процедур для граждан Казахстана. Это свидетельствует о постепенном переходе отношений между Астаной и Брюсселем от политического диалога к более глубокой экономической и инфраструктурной интеграции.

Показательно и заявление Токаева о готовности Казахстана поставлять Европе 21 из 34 видов критически важных минералов. На фоне глобальной конкуренции за ресурсы и перестройки цепочек поставок страна постепенно укрепляет свои позиции как важный поставщик стратегического сырья для европейской промышленности, пишет издание.

Анадолу: Казахстан и США разработают программу авиационного мониторинга снежного покрова

О сотрудничестве Казахстана и США в сфере управления водными ресурсами сообщает Анадолу.

Стороны прорабатывают программу авиационного мониторинга снежного покрова и прогнозирования паводков с использованием современных технологий дистанционного зондирования. На первом этапе проект будет реализован в бассейне реки Жабай.

Фактически речь идет о внедрении новых инструментов управления водными ресурсами, которые позволят более точно прогнозировать объемы весеннего стока и своевременно реагировать на паводковые угрозы.

Агентство пишет, что особую актуальность проекту придает изменение климата и участившиеся случаи экстремальных погодных явлений в Центральной Азии. В этих условиях доступ к точным данным становится одним из ключевых элементов национальной безопасности.

The Times of Central Asia: Компания SuperX рассматривает возможность размещения в Казахстане центра обработки данных для ИИ мощностью 1 ГВт

О планах создания крупной цифровой инфраструктуры пишет The Times of Central Asia.

Американско-китайская компания SuperX AI Technology рассматривает возможность строительства в Казахстане масштабного кластера центров обработки данных для искусственного интеллекта общей мощностью до 1 ГВт.

Проект предусматривает создание полноценного AI-кампуса с серверной инфраструктурой, энергетическими мощностями и цифровыми сервисами. Его реализация может растянуться на период с 2026 по 2029 год.

Если инициатива будет реализована, Казахстан сможет значительно укрепить позиции в качестве регионального цифрового хаба. На фоне стремительного роста потребностей искусственного интеллекта в вычислительных мощностях борьба за размещение крупных дата-центров становится одним из ключевых направлений глобальной технологической конкуренции.

Показательно, что одновременно обсуждаются проекты по локализации производства электромобилей, аккумуляторов и металлургических мощностей. Это свидетельствует о попытке привлечь не только капитал, но и высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью.

The Caspian Post: Казахстан и Таиланд представили новую дорожную карту на 2027–2028 годы для стимулирования торговли, инвестиций и развития транспортной инфраструктуры

О расширении сотрудничества между Центральной Азией и Юго-Восточной Азией сообщает The Caspian Post.

Казахстан и Таиланд подписали совместный план действий на 2027–2028 годы, предусматривающий развитие взаимодействия в сферах сельского хозяйства, логистики, энергетики, туризма и критически важных полезных ископаемых.

Особое значение имеет стремление сторон использовать свои географические преимущества. Казахстан рассматривает Таиланд как выход на рынок АСЕАН, а Бангкок видит в Казахстане важное звено транспортных маршрутов Центральной Азии и Евразийского экономического союза.

Отдельное внимание уделяется развитию транспортной связанности, включая потенциал Среднего коридора, который постепенно превращается в один из ключевых маршрутов между Европой и Азией.

Report: Казахстан и Афганистан подписали контракты на $235 млн

О развитии торгово-экономических отношений между Казахстаном и Афганистаном сообщает Report.

По итогам бизнес-форума в Кабуле были подписаны соглашения и коммерческие контракты на сумму около 235 млн долларов. В мероприятии приняли участие более 50 казахстанских компаний и свыше 300 представителей афганского бизнеса.

Основу сотрудничества составляют поставки продукции агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, фармацевтики и химической отрасли. Особый интерес афганской стороны вызвали продукты питания и переработки сельхозсырья.

Примечательно, что одним из крупнейших соглашений стал десятилетний меморандум по поставкам подсолнечного масла. Кроме того, достигнуты договоренности в сфере мукомольной промышленности, медицины и инновационных технологий.

На прошлой неделе зарубежные СМИ активно писали о развитии искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, запуске новых производств, расширении транспортно-логистического сотрудничества, выходе казахстанских товаров на новые рынки, научных достижениях отечественных исследователей и международном признании казахстанского спорта.