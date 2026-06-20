Миллиардные проекты, новые производства и достижения науки: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе в зарубежных СМИ Казахстан чаще всего фигурировал в контексте крупных промышленных инвестпроектов, укрепления экономических связей, достижений науки и спорта. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Anadolu: Токаев отметил особую роль ОТГ в развитии сотрудничества между тюркскими странами

Президент Казахстана на встрече с председателями верховных судов стран – участниц Организации тюркских государств отметил, что сотрудничество между государствами-участниками ОТГ последовательно расширяется, в том числе в судебной и правоохранительной сферах, пишет Anadolu.

- Судебная система имеет огромное значение для прогресса и процветания любой цивилизованной страны. Поэтому углубление взаимосвязей между верховными судами в полной мере отвечает общим интересам наших братских народов, — цитирует Президента РК агентство.

Agenzia Nova: Правительство, Firebird и Nvidia заключили соглашение об искусственном интеллекте на сумму 10 миллиардов долларов

Итальянское агентство Agenzia Nova назвало одним из наиболее масштабных проектов последних лет соглашения между Правительством Казахстана, американской компанией Firebird и технологическим гигантом Nvidia на 10 млрд долларов для развития искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры в стране.

Сообщается, что центральным элементом инициативы станет проект «Долина центров обработки данных» в Экибастузе. Он предусматривает создание высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры, строительство современных дата-центров и формирование крупного регионального центра ИИ. По данным издания, стартовая мощность проекта составит 300 мегаватт с перспективой расширения до одного гигаватта.

ТАСС: В Казахстане планируется запуск производства грузовиков Volvo

Российское агентство ТАСС сообщает о подписании меморандума между казахстанской компанией Astana Motors и шведским концерном Volvo Group, предусматривающего подготовку к производству грузовых автомобилей Volvo в Казахстане.

На первом этапе планируется выпуск магистральных тягачей Volvo FH13 для международных перевозок. Кроме того, рассматривается организация производства моделей Volvo FMX13, востребованных в строительной и промышленной сферах.

Report: Казахстан и Чехия запустили совместное производство оборудования для энергосектора

В Астане состоялась церемония открытия нового производственного предприятия ТОО «ZVVZ-KZ», созданного в рамках сотрудничества между казахстанскими и чешскими партнерами, сообщает Report.

Новое производство будет выпускать оборудование для газоочистки и промышленной фильтрации, используемое на энергетических и промышленных объектах. Как отмечают участники проекта, запуск предприятия позволит локализовать современные технологии, создать новые рабочие места и усилить производственный потенциал страны.

The Times of Central Asia: Казахстан и Иран расширяют доступ к портам для увеличения грузоперевозок

Иран готов предоставить Казахстану доступ к своей портовой инфраструктуре для поддержки грузоперевозок на международные рынки, заявила министр дорожного строительства и городского развития Ирана Фарзане Садег в ходе переговоров с заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Казахстана Сериком Жумангариным, пишет The Times of Central Asia.

Казахстан, в свою очередь, заявил о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении Ирану портовых сооружений, причалов и терминалов в каспийских портах Актау и Курык для поддержки логистических операций.

Серик Жумангарин предложил разработать совместную дорожную карту модернизации транспортной инфраструктуры, которая позволит увеличить пропускную способность коридора Север-Юг до 20 млн тонн в год.

Caspian Post: Новое торговое соглашение открывает рынок ОАЭ для казахстанских товаров на более выгодных условиях

Издание Caspian Post пишет о ратификации Парламентом Казахстана соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами.

По словам министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, соглашение предусматривает отмену импортных пошлин более чем на 85% товарных позиций и создает преференциальные условия для экспорта продукции из Казахстана. Процесс либерализации будет осуществляться постепенно, в течение переходных периодов, чтобы дать предприятиям возможность адаптироваться к новым правилам торговли.

Документ также охватывает вопросы технического регулирования, санитарных и фитосанитарных требований, таможенного сотрудничества и механизмов защиты внутренних рынков. По оценке зарубежных наблюдателей, соглашение способно значительно расширить присутствие казахстанской продукции на рынках Ближнего Востока.

TPS: Казахстанский ученый открыл новый вид бактерий

Израильское издание TPS сообщило об открытии нового вида бактерий Aeromonas oralensis казахстанским ученым Сериком Бакиевым.

Издание подчеркивает, что исследования ученого связаны с сохранением биоразнообразия водных экосистем, аквакультурой и молекулярной генетикой, а результаты его научной работы уже применяются на практике в рыбоводческой отрасли и способствуют реализации международных программ.

В публикации также отмечается рост государственной поддержки науки в Казахстане, включая увеличение количества грантов на подготовку научных кадров.

Интерфакс: Геннадий Головкин вошел в Международный зал боксерской славы

Казахстанец Геннадий Головкин включен в Международный зал боксерской славы, пишет Интерфакс.

Головкин стал первым представителем Казахстана и Центральной Азии, удостоенным такой чести. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал событие историческим и отметил вклад спортсмена в укрепление международного авторитета страны.

На прошлой неделе зарубежные СМИ активно писали о расширении стратегического диалога Казахстана с США, энергетической и инвестиционной повестке, развитию сотрудничества с европейскими партнерами. В центре внимания также оказался уникальный проект по восстановлению популяции тигров в Центральной Азии.