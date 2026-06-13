Инвестиции, экспорт нефти и восстановление тигров: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ уделили внимание расширению стратегического диалога Казахстана с США, энергетической и инвестиционной повестке, развитию сотрудничества с европейскими партнерами. В центре внимания также оказался уникальный проект по восстановлению популяции тигров в Центральной Азии. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Анадолу: Токаев отметил высокий уровень казахско-американского сотрудничества

Казахстан и США продолжают укреплять расширенное стратегическое партнерство, сообщает Анадолу.

Встреча Президента Касым-Жомарта Токаева со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором продемонстрировала растущее значение Казахстана в региональной стратегии Вашингтона. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере критически важных минералов, транспорта, логистики и цифровизации.

Показательно, что тема критических минералов вновь оказалась в центре двусторонней повестки. На фоне глобальной конкуренции за ресурсы, необходимые для энергетического перехода и высокотехнологичного производства, Казахстан постепенно укрепляет позиции одного из ключевых партнеров США в Центральной Азии.

Не менее важным выглядит и акцент на формате C5+1. Это свидетельствует о стремлении Вашингтона развивать взаимодействие не только на двустороннем уровне, но и через региональные механизмы сотрудничества.

Отдельное значение имеет озвученная сумма соглашений между США и странами региона — более 20 млрд долларов за последний год. Это подтверждает, что Центральная Азия становится все более заметным направлением американской экономической дипломатии.

Reuters: Партнеры призывают Казахстан увеличить поставки нефти, заявил министр энергетики

Партнеры Казахстана заинтересованы в увеличении поставок казахстанской нефти на мировые рынки, сообщает Reuters.

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, на фоне ограничений судоходства через Ормузский пролив растет спрос на альтернативные и надежные источники поставок углеводородов. Казахстан, обладающий значительными запасами нефти и развитой экспортной инфраструктурой, рассматривается многими странами как один из таких поставщиков.

Особый интерес представляет решение отложить ремонтные работы на месторождении Кашаган до 2027 года. Фактически это позволяет сохранить более высокий уровень добычи в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры и растущего международного спроса.

Показательно и внимание к Транскаспийскому маршруту. Готовность увеличить объемы транспортировки по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан свидетельствует о продолжающейся диверсификации экспортных путей и снижении зависимости от отдельных логистических направлений.

На фоне сохраняющейся геополитической неопределенности энергетическая роль Казахстана в Евразии продолжает усиливаться.

Report: Казахстан и Нидерланды договорились о проектах на €160 млн

Казахстан и Нидерланды расширяют торгово-инвестиционное сотрудничество, сообщает Report.

По итогам казахстанско-нидерландского бизнес-форума достигнуты соглашения о реализации совместных проектов на сумму 160 млн евро. Форум прошел в рамках международной выставки GreenTech Amsterdam 2026, посвященной инновациям в аграрном секторе и устойчивым технологиям.

Особенно показательна динамика двусторонней торговли. За первые два месяца текущего года товарооборот между странами вырос почти на 58%, а экспорт Казахстана в Нидерланды увеличился на 65%.

Помимо аграрного сотрудничества значительное внимание было уделено развитию логистики, критически важных минеральных ресурсов и инновационных технологий. Отдельный интерес представляет обсуждение возможностей использования порта Роттердам для продвижения казахстанской продукции на европейские рынки.

Подписание меморандума с Damen Shipyards Group по созданию судостроительного и судоремонтного кластера в Мангистауской области также свидетельствует о расширении промышленного сотрудничества между двумя странами.

The Times of Central Asia: Казахстан усилит правовую защиту инвесторов

Казахстан продолжает реформирование инвестиционной политики и институтов поддержки бизнеса, пишет The Times of Central Asia.

Одной из наиболее заметных инициатив станет назначение специальных прокуроров по инвестиционным вопросам во всех регионах страны и городах республиканского значения. Их задачей станет защита прав инвесторов и сопровождение крупных проектов.

Параллельно при Генеральной прокуратуре планируется создать платформу для досудебного урегулирования споров между инвесторами и государственными органами. Такой механизм позволит значительно сократить сроки разрешения конфликтов и снизить административные риски для бизнеса.

Особое значение имеет и расширение полномочий Генерального прокурора, который одновременно будет выполнять функции инвестиционного омбудсмена.

В совокупности эти меры демонстрируют стремление Казахстана перейти от традиционной модели привлечения инвестиций к более комплексной системе сопровождения проектов и защиты инвесторов на всех этапах реализации.

Euronews: В Казахстане выпустили амурских тигров в дикую природу для восстановления туранского вида

Казахстан реализует один из наиболее масштабных природоохранных проектов в Центральной Азии, сообщает Euronews.

В государственном природном резервате «Иле-Балхаш» выпущены четыре амурских тигра, которые должны стать основой будущей популяции хищников на территории исторического ареала туранского тигра.

Проект готовился более десяти лет. За это время была создана охраняемая территория площадью около 1,2 млн гектаров, сформирована кормовая база и разработаны механизмы долгосрочного мониторинга животных.

Особенность программы заключается в ее масштабности и научном подходе. Казахстанские специалисты рассматривают амурского тигра как ближайшего генетического родственника исчезнувшего туранского тигра, что позволяет реализовать программу реинтродукции в соответствии с международными природоохранными практиками.

Фактически речь идет не только о сохранении биоразнообразия, но и о формировании одного из крупнейших экологических проектов региона, рассчитанного на несколько десятилетий.

На прошлой неделе зарубежные СМИ активно писали о развитии города Алатау, Среднего коридора, восстановлении популяции лошади Пржевальского, цифровизации логистики, сотрудничестве Казахстана с Китаем и переосмыслении исторического наследия Золотой Орды.