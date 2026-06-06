Alatau City, Средний коридор и лошадь Пржевальского: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На минувшей неделе зарубежные СМИ рассматривали Казахстан сразу в нескольких качествах — как участника международных политических процессов, важное звено евразийских транспортных маршрутов и площадку для реализации новых экономических и технологических проектов. Подробный обзор мировой прессы — в подборке агентства Kazinform.

Euronews: Гонконг намерен стать мостом между Центральной Азией и китайским бизнесом

Euronews рассказал о визите гонконгской делегации в Казахстан и перспективах расширения экономического сотрудничества.

По данным телеканала, Гонконг стремится укрепить роль посредника между китайскими инвесторами и странами Центральной Азии. Особое внимание было уделено инвестиционным возможностям Казахстана, развитию финансовых услуг и транспортно-логистических проектов.

Agenzia Nova: Токаев пригласил Кипр присоединиться к Среднему коридору

Итальянское агентство Agenzia Nova сообщило о встрече Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Одной из ключевых тем переговоров стало развитие транспортно-логистических связей и перспективы участия Кипра в проектах Среднего коридора, который продолжает привлекать внимание стран Европы и Азии.

ТАСС: Путин заявил о развитии отношений России и Казахстана «по восходящей»

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге охарактеризовал отношения Москвы и Астаны как успешно развивающиеся и идущие «по восходящей», пишет ТАСС.

При этом российский лидер отметил, что между сторонами сохраняются острые дискуссии по широкому кругу вопросов - от финансового взаимодействия и промышленной кооперации до условий реализации крупных инвестиционных проектов.

- Отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей, - цитирует Путина ТАСС.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что стороны неизменно стремятся находить взаимоприемлемые решения, способствующие развитию обеих стран. По его словам, Россию и Казахстан связывают многовековая история и преимущества, сформировавшиеся благодаря длительному периоду совместного развития.

Интерфакс: В Астане возведут «грандиозное сооружение» в честь достижений цивилизации Великой степи

Агентство Интерфакс обратило внимание на выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на церемонии поднятия Государственного флага в Астане, где он обратился к историческому наследию Золотой Орды.

Глава государства отметил, что политическая система того периода обладала развитыми институтами управления, дипломатии и межрегиональных связей, а также играла важную роль в евразийском пространстве своего времени.

По словам Президента, современная президентская модель власти в Казахстане в определенной степени опирается на исторический опыт Великой степи, при этом речь идет не о буквальном воспроизведении, а о переосмыслении и адаптации ценностей прошлого к реалиям современной государственности. Токаев подчеркнул, что наследие Золотой Орды представляет собой общее историко-культурное достояние народов Евразии и может служить основой для развития идеи мира, сотрудничества и взаимного уважения в регионе.

Отдельно отмечено, что в столице Казахстана в ближайшее время начнется строительство крупного архитектурного объекта, посвященного достижениям цивилизации Великой степи.

АЗЕРТАДЖ: Токаев и советник Совета мира обсудили инициативу TRIPP и развитие Среднего коридора

Азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ сообщает о встрече Главы государства со старшим советником Совета мира Арье Лайтстоуном, на которой стороны обсудили инициативу TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания – прим.ред.) и взаимодействие в рамках Среднего коридора.

Издание подчеркнуло растущее значение Казахстана в евразийской транспортной архитектуре.

Anadolu: Alatau City станет образцом «умного» города нового поколения

Турецкое агентство Anadolu осветило презентацию проекта Alatau City. По информации агентства, новый город рассматривается как образец современного урбанистического развития с использованием цифровых технологий, инновационной инфраструктуры и принципов устойчивого развития.

В публикации приводятся слова Президента Казахстана о том, что проект должен стать примером умного города нового поколения.

Синьхуа: Казахстанский морской перевозчик за май 2026 года перевез рекордные 7,5 тыс. ДФЭ по ТМТМ

Китайское агентство Синьхуа сообщило о рекордных объемах перевозок по участку Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Казахстан и Азербайджан, в мае 2026 года.

Объем перевозок по маршруту из западно-казахстанского порта Актау до морского порта Алят близ Баку в прошлом месяце составил 7451 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

Высокий результат обеспечен за счет эффективного распределения грузопотока между задействованными судами, что позволило увеличить интенсивность судозаходов между портами, говорится в сообщении.

China Daily: Сотни электромобилей отправились из Гуйяна первым поездом компании JSQ в Казахстан

China Daily сообщило о запуске первого железнодорожного состава типа JSQ, отправившегося из города Гуйян в направлении Казахстана. Поезд перевозит 261 новый электромобиль и стал первым подобным рейсом, организованным в рамках новой логистической схемы автомобильных перевозок.

Отмечается, что вагоны JSQ специально разработаны для транспортировки автомобилей по принципу roll-on/roll-off, что позволяет существенно ускорить погрузку и разгрузку по сравнению с контейнерными перевозками. По оценкам участников проекта, доставка грузов до Казахстана займет около 15 дней.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан восстанавливает популяцию единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади

АЗЕРТАДЖ опубликовал статью о программе возвращения в казахстанские степи лошадей Пржевальского.

Издание сообщает, что в Казахстан прибыла группа лошадей Пржевальского в рамках международного проекта по восстановлению популяции единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади. Животные были доставлены специальным авиарейсом из Чешской Республики в международный аэропорт Костаная.

Согласно меморандуму о сотрудничестве между Казахстаном и Пражским зоопарком, до 2029 года планируется завезти 40 лошадей Пржевальского, пишет агентство.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о высокой интенсивности евразийской дипломатии вокруг Казахстана, а также о развитии энергетической повестки, включая атомное сотрудничество и нефтегазовые маршруты, и расширении транспортно-логистических коридоров между Востоком и Западом.