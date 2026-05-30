Визит Путина, строительство АЭС и ИИ-фильмы: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ неоднократно писали о Казахстане. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Анадолу: Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану

Казахстан вновь становится одной из ключевых площадок евразийской дипломатии и стратегических переговоров, сообщает Анадолу.

Государственный визит президента России Владимира Путина в Астану показывает высокий уровень политического взаимодействия между Казахстаном и Россией. Показательно, что это уже второй государственный визит за один президентский срок — шаг, который выходит за рамки обычного дипломатического протокола.

Особое значение имеет насыщенная повестка переговоров: от двустороннего стратегического партнерства до обсуждения Евразийского экономического форума и заседания Высшего Евразийского экономического совета. Это подчеркивает роль Казахстана как одного из центральных участников евразийской экономической и политической архитектуры.

Фактически Астана продолжает укреплять статус переговорной площадки, где обсуждаются вопросы интеграции, энергетики, логистики и будущего региональных экономических союзов, пишет издание.

Reuters: Россия подписала соглашение на сумму 16,5 миллиардов долларов о строительстве первой атомной электростанции в Казахстане

Казахстан переходит к практической реализации крупнейшего энергетического проекта за годы независимости, пишет Reuters.

Подписание соглашения с Россией о строительстве первой АЭС стоимостью $16,5 млрд показывает, что страна делает ставку на долгосрочную модернизацию энергетической системы на фоне растущего дефицита электроэнергии и износа существующей инфраструктуры. Особенно важно, что Казахстан — крупнейший мировой производитель урана — постепенно переходит от роли поставщика сырья к формированию собственной атомной энергетики и более глубокой технологической базы.

При этом проект имеет не только энергетическое, но и геополитическое значение. Вокруг строительства АЭС формируется конкуренция крупнейших международных игроков — России, Китая, Франции и Южной Кореи — за участие в будущем энергетическом рынке Центральной Азии.

Арменпресс: Астана и МАГАТЭ подписали карту сотрудничества на 10 лет

Казахстан усиливает международную институциональную базу своей атомной программы, пишет Арменпресс.

Подписание дорожной карты сотрудничества с МАГАТЭ до 2036 года показывает стремление Астаны встроить развитие атомной энергетики в международную систему стандартов безопасности, научного сотрудничества и технологического регулирования.

Особое значение имеет расширение взаимодействия не только в энергетике, но и в сферах ядерной медицины, науки и подготовки специалистов. Это демонстрирует попытку сформировать полноценную экосистему мирного атома, а не ограничиваться исключительно строительством электростанций.

Report: Ерлан Аккенженов: Казахстан готов рассмотреть маршрут Баку-Супса для экспорта нефти

Казахстан продолжает искать дополнительные маршруты для диверсификации нефтяного экспорта, пишет Report.

Интерес к маршруту Баку–Супса отражает более широкий тренд на усиление альтернативных транспортных коридоров через Каспийский регион и Южный Кавказ. Особенно показательно, что тема активизировалась на фоне возобновления работы самого нефтепровода и растущего внимания к Среднему коридору как к стратегическому маршруту между Азией и Европой.

Фактически Казахстан пытается расширить экспортную гибкость и снизить риски чрезмерной зависимости от отдельных направлений поставок энергоресурсов. Для страны это означает постепенное усиление роли каспийской логистики в энергетической стратегии и дальнейшую интеграцию в транспортную инфраструктуру Евразии, пишет агентство.

Euronews: Губернатор Токио, во время визита в Астану, призвала мировые столицы делиться лучшими практиками

Токио и Астана усиливают сотрудничество в сфере зеленых технологий, искусственного интеллекта и устойчивого городского развития, сообщает Euronews.

Во время визита в Казахстан губернатор Токио Юрико Коикэ обсуждала с казахстанскими властями вопросы водородной энергетики, цифровой трансформации и городской устойчивости. Особый акцент был сделан на международном обмене технологиями и совместном развитии «зеленой» инфраструктуры.

Показательно, что сотрудничество строится не только на межгосударственном уровне, но и через взаимодействие стартапов, научных центров и городских администраций. Это отражает глобальный тренд, при котором мегаполисы становятся самостоятельными центрами технологической дипломатии.

Отдельное значение имеет визит Коикэ в центр искусственного интеллекта AlemAI в Астане. Это показывает стремление Казахстана позиционировать себя как один из новых региональных хабов AI-экосистемы и цифровых технологий в Центральной Азии.

TV BRICS: Казахстан намерен построить новый фармзавод до 2031 года

Казахстан продолжает курс на развитие собственной фармацевтической промышленности и локализацию производства лекарств, сообщает TV BRICS.

Создание биофармацевтического комплекса полного цикла в Алматинской области отражает стремление страны снизить зависимость от импорта и расширить выпуск высокотехнологичных медицинских препаратов.

Особенно важно, что проект включает не только производство лекарств, но и научно-исследовательскую деятельность, внедрение международных стандартов качества и подготовку специалистов.

ТАСС: Призовой фонд фестиваля ИИ-фильмов в Казахстане составит $1 млн

Казахстан усиливает позиции как одной из новых площадок развития AI-контента и цифровой креативной индустрии, пишет ТАСС.

Запуск Astana AI Film Festival с призовым фондом в $1 млн показывает стремление страны встроиться в глобальный рынок искусственного интеллекта не только через инфраструктуру и IT, но и через креативную экономику. Особое значение имеет масштаб призового фонда, который стал одним из крупнейших среди мировых AI-фестивалей. Это демонстрирует попытку Астаны привлечь международное внимание к формирующейся AI-экосистеме Казахстана.

Показательно и сочетание кинофестиваля с конференциями, питч-сессиями и презентациями проектов. Фактически речь идет о создании полноценной площадки для развития AI-контента, стартапов и цифрового продюсирования. Для Казахстана это часть более широкой стратегии позиционирования страны как регионального центра искусственного интеллекта и технологических инноваций.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о развитии атомной промышленности Казахстана, планах по запуску беспилотных грузоперевозок с Россией, создании совместной зерновой платформы с Китаем, водных вызовах для горнодобывающего сектора, а также о переосмыслении исторического наследия Золотой Орды как части нового национального нарратива страны.