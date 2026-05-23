Кения, атомная энергетика и Золотая Орда: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе казахстанская повестка не раз становилась темой публикаций зарубежных СМИ. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Синьхуа: Казахстан ставит перед собой цель расширить внутреннее участие в атомной промышленности

Казахстан усиливает курс на формирование собственной атомной промышленной базы, сообщает Синьхуа.

Планы увеличить долю локализации в атомной отрасли до 30% к 2030 году показывают, что страна стремится не ограничиваться ролью поставщика урана и намерена встроиться в более сложные технологические цепочки.

На практике речь идет о попытке создать вокруг будущих АЭС полноценную промышленную экосистему — от производства оборудования и материалов до подготовки инженерных кадров и внедрения международных стандартов безопасности.

Особое значение имеет и сам масштаб заявленной локализации — $4–4,5 млрд. Фактически Казахстан пытается использовать строительство АЭС как инструмент технологического развития и повышения промышленной самостоятельности.

ТАСС: В Казахстане допустили старт беспилотных грузоперевозок с Россией в 2026 году

Казахстан и Россия ускоряют цифровизацию транспортной логистики, пишет ТАСС.

Планы по запуску беспилотных грузовых перевозок отражают более широкий тренд автоматизации транспортных коридоров Евразии. Казахстан рассматривает такие технологии прежде всего как инструмент повышения эффективности транзита и снижения логистических издержек.

Особенно показательно, что проект напрямую связан с маршрутом Хоргос — Россия, который является частью ключевых евразийских транспортных потоков. В условиях роста значения Среднего коридора и трансазиатской логистики скорость и непрерывность доставки становятся критически важными конкурентными преимуществами.

Фактически беспилотные перевозки могут изменить экономику транзита: сократить время в пути, повысить загрузку транспорта и снизить влияние кадрового дефицита в отрасли.

Дополнительное значение имеет и сотрудничество с технологическими компаниями в сфере беспилотного транспорта. Это показывает, что Казахстан постепенно формирует нормативную и инфраструктурную базу для внедрения автономной мобильности.

Анадолу: Казахстан и КНР создают совместную зерновую торговую платформу

Казахстан и Китай усиливают аграрную интеграцию и цифровизацию торговли продовольствием, сообщает Анадолу.

Создание совместной зерновой платформы показывает переход от классической торговли сырьем к более глубокой координации логистики, хранения и цифровых механизмов торговли сельхозпродукцией.

Особое значение имеет привязка проекта к инициативе «Один пояс, один путь». Казахстан постепенно превращается в один из ключевых продовольственных и транзитных узлов между Центральной Азией и Китаем.

Рост аграрного товарооборота также демонстрирует быстрое усиление китайского направления для казахстанского АПК. Экспорт сельхозпродукции в КНР за первый квартал вырос более чем на 82%, а сама структура поставок постепенно расширяется — от зерна к масличным культурам и продукции переработки.

Показательно и внимание к цифровым инструментам торговли. Фактически речь идет о формировании новой инфраструктуры агроэкспорта, где платформенные решения, логистические хабы и долгосрочные контракты становятся частью единой системы продовольственной безопасности.

Eurasianet: Горнодобывающие планы Казахстана сталкиваются с водными трудностями

Казахстан сталкивается с растущим противоречием между промышленным ростом и ограниченностью водных ресурсов, пишет Eurasianet.

На фоне мирового спроса на редкоземельные металлы и критически важные минералы страна активно расширяет добывающий сектор. Однако одновременно усиливается давление на водную систему — из-за изменения климата, сокращения ледников и устаревшей инфраструктуры.

Особое внимание эксперты обращают на то, что проблема воды в Центральной Азии традиционно воспринималась преимущественно как аграрная, тогда как горнодобывающая отрасль также становится одним из крупнейших потребителей ресурсов.

Фактически Казахстан подходит к этапу, когда дальнейший рост добычи будет напрямую зависеть от эффективности водного управления и внедрения водосберегающих технологий.

Новый Водный кодекс и планы ужесточения регулирования показывают попытку государства перестроить модель природопользования. Однако ключевым вопросом остается практическое исполнение реформ и готовность компаний инвестировать в модернизацию.

Для Казахстана это означает, что водная безопасность постепенно становится не только экологической, но и стратегической экономической темой.

The Times of Central Asia: Казахстан обращается к Золотой Орде за более глубоким национальным нарративом

Казахстан усиливает переосмысление собственной исторической идентичности через наследие Великой Степи, пишет The Times of Central Asia.

Международный симпозиум по Золотой Орде показывает, что историческая политика постепенно становится частью более широкой стратегии формирования национального самосознания и нового цивилизационного нарратива.

Ключевая идея заключается в отходе от старых советских интерпретаций, где государственность Казахстана рассматривалась преимущественно как производная советской эпохи. Вместо этого акцент переносится на преемственность степных государств и историческую связь с Улусом Джучи и Казахским ханством.

Особое значение имеет участие ЮНЕСКО и большого числа зарубежных исследователей. Это показывает стремление Казахстана встроить собственный исторический нарратив в международный академический дискурс, а не ограничиваться внутренней символической политикой.

При этом акцент делается не только на истории, но и на современном государственном строительстве. Фактически тема Золотой Орды становится частью более широкой концепции обновления общественного сознания и укрепления культурной идентичности страны.

На прошлой неделе зарубежные СМИ активно писали о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан, тюркской интеграции, расширении сотрудничества Астаны и Анкары, цифровизации образования, развитии добычи критически важных минералов, запуске программы «Золотая виза», росте несырьевого экспорта и сохранении национального культурного наследия.