Новая Конституция станет проверкой эффективности институтов Казахстана — эксперт

Геоэкономический аналитик, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Холе в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал, как вступление в силу Новой Конституции Казахстана может повлиять на инвестиционный климат и международное доверие.

Вступление в силу Новой Конституции ознаменовало переход конституционной реформы к этапу практической реализации. Теперь ключевое значение приобретает то, насколько новые нормы будут последовательно применяться в деятельности государственных институтов, судебной системы, регулировании экономики и защите прав собственности.

Эксперт рассказал, почему качество институтов становится одним из главных факторов инвестиционной привлекательности государства и его конкурентоспособности в условиях глобальной экономики.

— Новая Конституция вступила в силу и стала правовой основой дальнейших реформ. Где проходит граница между политическим решением и реально работающей институциональной системой?

— Конституционную реформу следует понимать не как завершение политического процесса, а как начало институционального этапа. Конституция устанавливает формальные правила игры, однако ее долгосрочное значение определяется тем, насколько эти правила становятся частью повседневной работы государственных институтов.

С точки зрения институциональной экономики главная функция конституционного управления заключается в снижении неопределенности. Инвесторы, предприниматели и международные партнеры оценивают не только содержание норм, но и то, как они применяются через прозрачные, беспристрастные и предсказуемые процедуры.

Реформы, реализуемые при Президенте Касым-Жомарте Токаеве, могут способствовать формированию институционального капитала — доверия, легитимности, управленческой устойчивости и предсказуемости. Такой капитал создается не отдельными законами, а стабильной работой государственных институтов.

— После вступления Основного закона в силу главным становится качество практического исполнения. Какие сферы станут ключевым тестом на предсказуемость Казахстана для бизнеса, инвесторов и международных партнеров?

— Настоящая проверка конституционной реформы начинается после ее принятия. Институциональное доверие укрепляется тогда, когда государственные институты действуют в рамках установленных процедур даже в условиях неопределенности.

Ключевыми индикаторами, по мнению эксперта, станут последовательность государственного регулирования, независимость судебной системы, прозрачность государственного управления, защита прав собственности, исполнение контрактов и предсказуемость инвестиционной политики.

Каждое лицензионное решение, рассмотрение коммерческого спора, государственные закупки и принимаемые регуляторные акты постепенно формируют международную репутацию страны. При этом предсказуемость означает не отсутствие изменений, а уверенность участников рынка в том, что они происходят в рамках прозрачной системы.

— Президент Касым-Жомарт Токаев связывает новую конституционную модель с модернизацией государства и укреплением ответственности институтов. Насколько важен переход от политической воли к устойчивым институциональным нормам для открытой экономики Казахстана?

— Переход от управления, основанного преимущественно на политической воле, к системе устойчивых институтов является одним из признаков зрелого государства. Политическое лидерство способно инициировать реформы, однако только эффективные институты обеспечивают сохранение их результатов в долгосрочной перспективе.

Для открытой экономики Казахстана это особенно важно. Сегодня государства конкурируют не только природными ресурсами или географическим положением, но и надежностью институтов, профессионализмом государственного управления и предсказуемостью принимаемых решений.

Институциональная устойчивость необходима для привлечения инвестиций, развития предпринимательства, стимулирования инноваций и повышения экономической устойчивости. Географическое положение Казахстана между Европой и Азией открывает значительные возможности, однако само по себе не гарантирует развития.

— В условиях глобальной фрагментации страны все чаще оцениваются по способности снижать правовые, регуляторные и политические риски. Может ли Новая Конституция усилить позиции Казахстана между Европой, Азией и мировыми рынками капитала?

— Да, если конституционная реформа будет последовательно реализована на практике. Международные инвесторы и финансовые рынки оценивают уровень правовой определенности, регуляторной стабильности и политической предсказуемости при принятии долгосрочных решений.

По словам эксперта, Казахстан благодаря своему геоэкономическому положению способен укрепить роль надежного моста между Европой и Азией. По мере перестройки глобальных цепочек поставок страны, сочетающие выгодное расположение с сильными институтами, становятся более привлекательными для торговли, инвестиций и инноваций.

Гленн Холе также отметил значение развития сотрудничества Казахстана с Европейским союзом в сферах торговли, транспорта, энергетики, цифровизации, критически важных сырьевых материалов и образования. По его словам, сильные государственные институты позволяют снижать неопределенность и укреплять доверие международных партнеров.

Напомним, сегодня, 1 июля, вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан.