Новая Конституция сочетает исторические традиции и современные принципы госуправления — эксперт

Вступившая в силу 1 июля новая Конституция открывает новый этап в развитии Казахстана, сочетая исторические традиции государственного управления с современными принципами защиты прав граждан и устойчивого развития, считает директор Секретариата по целям устойчивого развития АО «Институт экономических исследований» Бакытгуль Хамбар, передает агентство Kazinform.

По ее словам, Конституция является фундаментом развития любого государства, а вступление в силу нового Основного закона знаменует начало важного исторического этапа для страны.

— Новую Конституцию можно рассматривать как основу перехода казахстанского общества на новый уровень развития и документ, который сочетает исторические особенности политического развития страны с современными принципами государственного устройства, — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что появление таких институтов, как Курултай и Халық кеңесі, отражает не только стремление к обновлению системы управления, но и преемственность с историческими традициями казахской государственности.

Особое внимание эксперт обратила на закрепление в Конституции гарантий защиты прав человека в условиях цифровой эпохи.

— Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также защита от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, в том числе с применением цифровых технологий, гарантируются законом, — подчеркнула Бакытгуль Хамбар.

По ее мнению, эта норма свидетельствует о том, что Казахстан формирует правовую основу для развития в условиях стремительного технологического прогресса и цифровизации.

Эксперт также отметила, что одной из особенностей новой Конституции стало объединение политических, социально-экономических и экологических приоритетов развития.

— Новая Конституция объединяет не только политические вопросы, но и социально-экономические и экологические требования. Это соответствует современным мировым подходам к развитию, и формирует основу для устойчивого развития страны, — сказала она.

По словам Бакытгуль Хамбар, именно устойчивое развитие должно стать фундаментом дальнейшего укрепления государства и повышения качества жизни граждан.

При этом, как считает эксперт, практические результаты конституционных преобразований будут зависеть от того, насколько последовательно и эффективно будут реализовываться закрепленные в Основном законе нормы и принципы.

Ранее сообщалось о том, что Халық кеңесі имеет право инициировать законы и проведение референдума.