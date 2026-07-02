Халық кеңесі имеет право инициировать законы и проведение референдума – Серик Акылбай

В соответствии с новой Конституцией Халық кеңесі может быть инициатором законопроектов, вносить предложение о проведении референдума. Об этом сообщил председатель общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай в программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Серик Акылбай отметил, что Халық кеңесі станет конституционным органом, связующим звеном между народом и властью.

— В свое время я был членом Национального курултая. В то время члены, прибывшие из регионов, вносили различные предложения, говорили о путях решения назревших проблем. За последние пять лет на основе предложений членов Курултая было принято 27 законов. Теперь Халық кеңесі обрел статус конституционного полномочного органа, — сказал Серик Акылбай.

По его словам, полномочия нового института гораздо шире, чем у прежнего.

Кадр из видео

— Халық кеңесі сможет вносить законодательные предложения, инициировать принятие законов. Наряду с этим, он имеет право предлагать проведение референдума. Это возможность, которой раньше не было. То есть, мнение народа будет не только высказываться, но и оформляться в качестве конкретного предложения, — сказал юрист.

Спикер также сообщил, что предложения, внесенные Халық кеңесі, в обязательном порядке должны рассматривать государственные органы.

— Государственные органы обязаны рассматривать предложения Халық кеңесі. Таким образом, будет сформируется новый институт, связующее звено между народом и властью, — сказал Серик Акылбай.

Ранее было опубликовано мнение эксперта о том, что новая Конституция обновляет архитектуру публичной власти, расширяя механизмы совещательной демократии через институт Халық Кеңесі.