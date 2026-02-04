Новая Конституция — прочный щит для будущих поколений — Самат Нуртаза

По словам спикера, именно человек является ключевой ценностью государства.

— Наша главная ценность — это человеческий ресурс. Если говорить откровенно, сегодня, когда все отчетливее ощущаются последствия различных мировых потрясений и вызовов, именно Конституция, на мой взгляд, становится тем механизмом, который способен сохранить и защитить государство, — отметил депутат.

Самат Нуртаза обратил внимание на то, что в процессе подготовки конституционной реформы было обеспечено широкое участие представителей общества.

— Конституция 1995 года была принята в результате обсуждения всего 12 человек, из которых три являлись иностранными гражданами. В настоящее время в состав Комиссии по конституционной реформе входят 130 граждан Республики Казахстан. Среди них — врачи, учителя, юристы, а также представители самых разных сфер. Именно поэтому я считаю, что эта Конституция станет прочным щитом, способным противостоять не только вызовам сегодняшнего дня, но и проблемам будущих поколений, — подчеркнул спикер.

Депутат также отметил, что наличие различных точек зрения в обществе по столь важному вопросу является естественным и закономерным.

— По такому важному вопросу выражение обществом своего мнения является закономерным. Нам поступают различные аргументы, есть те, кто поддерживает, и те, кто высказывает свои предложения и дает советы. Очевидно, что в обществе не может быть стопроцентного единодушия. Конечно, мы не ожидаем, что на референдуме вся общественность безоговорочно поддержит Конституцию. Однако я уверен, что зрелое и сознательное общество сумеет понять ее суть и конечную пользу. Если общество поддержит эту Конституцию, я верю, что впереди нас ждут лучшие времена, — сказал он.

Самат Нуртаза также высказал позицию по вопросам науки, образования и инновационного развития.

— Наука, образование и инновации в первую очередь необходимы человеку. Мы хотим, чтобы молодежь не уезжала за границу навсегда, а оставалась в Казахстане. Даже если молодые люди получают образование за рубежом, важно, чтобы они возвращались на родину и приносили пользу государству. Если общество будет развиваться по такому пути, то и все остальные сферы будут последовательно продвигаться вперед. Для этого необходимо создавать достойные условия для человека. Считаю эту Конституцию, основанной на признании человека высшей ценностью. В настоящее время этой сфере уделяется достаточное внимание. Данным направлением активно занимается министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Безусловно, нельзя утверждать, что все идеально. Однако в стране открываются филиалы зарубежных университетов, и каждый ребенок, даже проживающий в отдаленном сельском населенном пункте, должен иметь возможность получить качественное образование. В эпоху стремительного технологического прогресса мы не имеем права оставаться позади, — сказал член комиссии.

Напомним, 31 января комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.