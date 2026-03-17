Новая Конституция Казахстана укрепит международный статус страны — британский эксперт

Влияние на региональную стабильность и глобальное сотрудничество

По словам Руперта Гудмана, текущие политические преобразования и Конституционная реформа в Казахстане окажут положительное влияние на весь регион.

— С международной точки зрения эти реформы также имеют большое значение, учитывая ключевую роль Казахстана в Центральной Азии. Стремление укрепить экономическую, геополитическую и институциональную стабильность Казахстана несет важное значение для стабильности всего евразийского региона, — сказал он, комментируя агентству Kazinform итоги референдума 15 марта.

Председатель Британско-Казахстанского общества также связал реформы с изменениями в глобальной политике и экономике, выразив уверенность, что они способны укрепить партнерство Казахстана с Великобританией.

— Современная геополитическая ситуация чрезвычайно сложна, и эти реформы во многом являются ответом на изменения в международном порядке. Казахстан является важным союзником и стратегическим партнером Соединенного Королевства в широком спектре отраслей, включая энергетику, образование, технологии, искусственный интеллект, критически важные минералы, финансы, промышленное производство, фармацевтику, сельское хозяйство и развитие региональной транспортной логистики. Конституционная система, направленная на обеспечение долгосрочной преемственности государственной политики и эффективности управления, будет способствовать дальнейшему укреплению этих важных партнерств, — подчеркнул он.

Соответствие международным стандартам

Говоря о соответствии реформ международным стандартам, он отметил, что изменения в Основном законе Казахстана отражают принципы, признанные в современных конституционных системах.

— Конституционная реформа, направленная на укрепление демократии, повышение ясности системы государственного управления, дальнейшее расширение прозрачности, стабильности, эффективности и политического плюрализма, соответствует принципам, широко признанным в современных конституционных системах по всему миру, — заявил Гудман.

Кроме того, по его словам, конституция учитывает новые общественные запросы.

— Повышенное внимание к таким вопросам, как защита частной жизни, цифровые коммуникации, экологическая ответственность и прозрачность общественной жизни, отражает современные общественные вызовы и требования. Многие конституции, принятые или обновленные в последние десятилетия, аналогичным образом расширили сферу своего регулирования, включив подобные вопросы, — добавил он.

Эксперт напомнил, что успешные конституционные системы всегда сочетают универсальные принципы управления с национальной спецификой.

— Успешные конституционные системы опираются на широко признанные принципы, включая верховенство права, подотчетность власти и институциональный баланс, при этом учитывая специфический национальный контекст и потребности общества. Примечательно, что текущий процесс реформ в Казахстане направлен на модернизацию конституционной системы страны таким образом, чтобы она синхронизировалась с этими широко распространенными практиками управления, — отметил он.

Значение для международных партнеров

Руперт Гудман также считает, что конституционная реформа может укрепить доверие международных партнеров и инвесторов, поскольку устойчивые и прозрачные государственные институты являются важной основой долгосрочного сотрудничества.

— Международные партнеры Казахстана приветствуют конституционную реформу, которая способствует повышению предсказуемости, стабильности и институциональному развитию. Политические и экономические партнеры Казахстана в Европе, Азии и других регионах будут внимательно следить за развитием системы государственного управления, поскольку сильные, эффективные и прозрачные институциональные структуры создают надежную среду для долгосрочного сотрудничества, — пояснил он.

По его мнению, новая Конституция повысит доверие инвесторов и международных политиков.

— Реформы, которые уточняют взаимодействие между институтами, усиливают подотчетность и модернизируют конституционную систему, дополнительно повышают доверие международных инвесторов и политиков, — сказал он.

Гудман также обратил внимание на роль Казахстана в международной дипломатии. По его словам, институциональные изменения могут усилить эффективность международного взаимодействия.

— Казахстан играет значительную роль в региональной дипломатии и международном сотрудничестве, что подтверждается ведущей позицией страны как конструктивного партнера в глобальных инициативах и региональном диалоге. Институциональные реформы, укрепляющие систему международных отношений, основанную на правилах и многостороннем сотрудничестве, делают международное взаимодействие более эффективным и последовательным, — заявил председатель общества.

В целом, по оценке эксперта, конституционная реформа отражают дальнейшее развитие Казахстана и укрепление его роли на мировой арене. Гудман отметил, что проведенный референдум также демонстрируют дальнейший прогресс в развитии национальной идентичности страны.

— С момента обретения независимости Казахстан достиг значительных улучшений уровня жизни своих граждан, продемонстрировал впечатляющий экономический рост, привлек значительные прямые иностранные инвестиции и внедрил рыночно ориентированные реформы. Стабильная и современная институциональная система поддерживает долгосрочные международные партнерства и дополнительно укрепит позиции Казахстана на мировой арене, — заключил он.

Официально референдум по новой Конституции признан состоявшимся. 16 марта Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканских участках по всей стране.