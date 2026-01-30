Формулировку о праве на труд уточнят в Конституции РК: доктор наук разъяснил изменения
Заместитель председателя правления, первый проректор Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор юридических наук Еркин Дуйсенов поддержал изменение формулировки в Конституции с «права на свободу труда» на «право на труд». Об этом он заявил, выступая на заседании Конституционной комиссии, передает Kazinform.
По его словам, такое изменение отражает приведение Основного закона в соответствие с международными стандартами.
— Переименование формулировки с «право на свободу труда» на «право на труд» — это большой прогресс и прорыв. Во-первых, мы привели в соответствие нормам международного права эту формулировку, и всеобщей декларации, и пакту о социальных и экономических правах. Ну и, конечно же, это сделано с учетом мировой практики. Передовые страны на самом деле в своих основных законах содержат именно такую формулировку. Все эти положения уже находят поддержку не только в юридическом сообществе, но и у населения нашей страны в целом, — подчеркнул он.
Ранее представитель Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов выступил с инициативой закрепить в Конституции принцип недопустимости обратной силы законов, ухудшающих положение граждан.