Формулировку о праве на труд уточнят в Конституции РК: доктор наук разъяснил изменения

По его словам, такое изменение отражает приведение Основного закона в соответствие с международными стандартами.

— Переименование формулировки с «право на свободу труда» на «право на труд» — это большой прогресс и прорыв. Во-первых, мы привели в соответствие нормам международного права эту формулировку, и всеобщей декларации, и пакту о социальных и экономических правах. Ну и, конечно же, это сделано с учетом мировой практики. Передовые страны на самом деле в своих основных законах содержат именно такую формулировку. Все эти положения уже находят поддержку не только в юридическом сообществе, но и у населения нашей страны в целом, — подчеркнул он.