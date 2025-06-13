Новая холодная война? Что стоит за военными реформами Великобритании

Для чего Великобритания вооружается

Речь идет о самом серьезном увеличении расходов Великобритании на военные нужды с начала 1990-ых годов, когда холодная война, собственно, и закончилась. Стармер анонсировал усиление военной мощи страны за счет инвестиций в новое производство, в частности, строительство шести новых заводов по производству боеприпасов. Кроме того, он заявил о планах построить 12 новых ударных атомных подводных лодок. Причем, они должны прийти на смену ныне существующим 7 атомным подлодкам, что говорит о расширении возможностей для ведения подводной войны. Великобритания также планирует увеличить количество кораблей с управляемым ракетным оружием (УРО) с 14 до 25.

Все эти решения были представлены в рамках Стратегического оборонного обзора, который должен был обобщить изменения, произошедшие в мире с момента принятия британцами прежнего оборонного обзора в 2021 году. Понятно, что с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года приоритеты изменились в Европе в целом и в Великобритании в частности.

Кроме того, избрание Дональда Трампа президентом США также оказало большое влияние на оборонную политику в Европе, где все чаще ведутся разговоры о том, что уже нельзя полагаться как раньше на защиту со стороны США, в том числе со стороны так называемого «ядерного зонтика». Естественно, что это накладывает дополнительные обязательства на два государства в европейской части НАТО, у которых есть ядерное оружие. Это как раз Великобритания и Франция.

£15 млрд в производство ядерных боеголовок

Характерно, что в самой Великобритании говорят о том, что Стратегический оборонный обзор должен был выйти еще в январе 2025 года. Однако его публикация была отложена в связи с избранием Трампа и необходимостью внести изменения в этот документ. Во многом поэтому в нем предусматриваются инвестиции 15 млрд фунтов стерлингов в модернизацию ядерных боеголовок. В то же время планы по развитию военно-морского флота - увеличение числа фрегатов и ударных подводных лодок, также можно отнести к необходимости проведения корректировки планов по обороне Великобритании. Потому что речь идет о защите морских границ страны, но также и морской зоны в Северной Атлантике.

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Это все критически важные районы для островного государства. Здесь проходят главные коммуникации, включая современные телекоммуникационные. Их уязвимость была продемонстрирована в Балтийском море, где в прошлом году часто происходили порывы кабелей связи, а ранее были взрывы подводных трубопроводов. Здесь проходят главные торговые маршруты, а в годы холодной войны находились главные маршруты советских подводных лодок.

В принципе все это вполне соответствует концепции новой холодной войны, так как предусматривает масштабные инвестиции, рассчитанные на длительный период времени. То есть, они могут быть оправданы в случае, если в Лондоне в обозримой перспективе не ожидают какого-то завершения противостояния с Россией, как это было, когда страны НАТО конкурировали с СССР, поддерживая с ними военный паритет.

Однако восстановление паритета стоит очень дорого. Особенно в ситуации такого масштабного ослабления британской армии, которое произошло как раз после завершения прежней холодной войны. Сегодня в ее составе меньше солдат, чем было во время наполеоновских войн, всего 73 тысячи человек. К примеру, в британской армии только 25 танков. Понятно, что ей не надо готовиться к отражению вторжения на остров, поэтому сухопутные силы не настолько важны.

Начало новой холодной войны?

Но если речь идет о новом издании холодной войны, тогда Великобритания должна иметь представительство в Европе. По сути, в этой стране многое в стратегическом плане опять возвращается во времена перед первой и второй мировыми войнами. Перед первой мировой войной Лондон думал о том, надо ли отправлять сравнительно небольшие силы в 6 дивизий во Францию. В начале второй мировой войны британский экспедиционный корпус в 300 тысяч человек был вынужден эвакуироваться из Дюнкерка. Во время холодной войны Великобритания держала соединение из 4-х танковых дивизий под названием Рейнская армия на территории Германии.

В данном контексте самым важным в выступлении Стармера является то, что речь идет именно о морской составляющей британской военной машины. Сюда будут направлены основные средства. Если говорить о ядерных боеголовках, то в Великобритании есть только ракеты на подводных лодках, у нее нет бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие и ракет наземного базирования. Хотя в оборонном обзоре также говорится о значительном увеличении мощи сухопутных сил, но это будет обеспечиваться за счет новых технологий, а не в связи с ростом численности армии. Тем более, что планируется увеличить ее только на 3 тысячи человек. Для сравнения правительство Стармера планирует увеличить полицию на 13 тысяч человек.

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У Великобритании всегда была наемная профессиональная армия, за исключением двух мировых войн. Поэтому маловероятно, что речь пойдет о переходе к призывной армии, о чем все чаще говорят, например, в Германии. Сравнительно небольшая компактная британская армия может быть представлена на континенте в составе более широкой коалиции войск НАТО, но не более того.

Где взять деньги

Главное препятствие для реализации этого плана перевооружения являются финансы. У Великобритании большой дефицит бюджета. По итогам 2024 года он составил 151,9 млрд фунтов. По итогам апреля 2025 года он превысил 20 млрд фунтов. Дефицит бюджета в 2024-2025 финансовом году составил 5,3% от ВВП. Государственный долг составляет 95,5% от ВВП. Так что деньги на реализацию планов правительства по вооружениям надо еще найти.

Сам по себе размер долга не настолько важен. Великобритания остается платежеспособным государством и одной из своего рода «тихих гаваней» для капиталов в мире. В условиях нестабильности в мире на фоне торговых войн для последних очень важно их сохранение. Так что планы европейских государств, включая Великобританию, увеличивать государственные расходы на оборону основываются на возможности привлечения кредитов.

Великобритания обычно финансировала свои войны за счет кредита, который опирался на фактор безопасности островного государства, его доминирование в мировой торговле своего времени и, безусловно, институты, которые обеспечивали торговлю. Сегодня прежнее место Великобритании занимают США. Но и она может претендовать на свою долю мирового кредита, по крайней мере пока.

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Кроме того, инвестиции в инфраструктуру производства вооружений - это один из методов индустриализации страны. Это не только рабочие места, что важно для лейбористского правительства Стармера. Но также создание производств и предоставление им государственного заказа. Собственно, это часть хорошо известной кейнсианской политики стимулирования роста за счет создания государством дополнительного спроса. К примеру, США вышли из Великой депрессии только во время второй мировой войны, когда произошел бурный рост военного производства.

В целом планы по вооружениям Великобритании, как и других государств Европы, связаны с нынешней геополитической ситуацией на фоне российско-украинского конфликта. Безусловно, они имеют признаки новой холодной войны. Хотя до нее им очень далеко, никто из современных участников противостояния не может соответствовать масштабам прежней холодной войны. Другое время, другие условия. По крайней мере, у сторон нет такого уровня идеологического противостояния, какое было между СССР и странами Запада. Собственно, как нет больше плановой экономики.

Поэтому можно говорить, что гонка вооружений уже имеет место. Но она рассчитана на долгую перспективу и опирается на логику сдерживания друг друга. Если вспомнить ту холодную войну, то это могло продолжаться десятилетиями, но не переходить в горячую фазу.