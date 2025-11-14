Новая форма талона о прохождении пограничного контроля будет действовать с 2026 года

Минфин и Комитет национальной безопасности опубликовали совместный приказ, который устанавливает:

форму талона о прохождении государственного контроля, выдаваемого территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ;

правила представления талона о прохождении государственного контроля.

Согласно приказу, дату пересечения границы будут определять на основании талона о прохождении госконтроля. Этот документ выдает подразделение пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска.

Датой совершения облагаемого импорта признают день, когда налогоплательщик поставил импортированные товары на учет, при перевозке товаров в международном автомобильном сообщении — дата пересечения Государственной границы Республики Казахстан.

Как работает новый порядок

Талон выдает пограничный контроль при въезде перевозчика или лица, ответственного за товар. В автомобильных пунктах пропуска талон заполняется в одном экземпляре.

После заполнения в нем ставят штамп подразделения пограничного контроля с указанием названия пункта пропуска и даты пересечения границы.

— При выезде из пункта пропуска отрывная часть талона с разрешительными отметками по результатам проведения пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контролей, государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, а также контроля за перемещением специфических товаров контролирующими органами, возвращается в подразделение пограничного контроля, — говорится в документе.

Сведения о дате принятия на учет товаров содержатся в информационной системе органов государственных доходов. В случае если товар принадлежит нескольким налогоплательщикам, перевозчик или лицо, ответственное за товар передает копии талонов всем налогоплательщикам.

Обеспечение автомобильных пунктов пропуска бланками талонов возложено на органы государственных доходов.



Ранее сообщалось, что в 2028 году Казахстан переведет в онлайн все процедуры трансграничной торговли.