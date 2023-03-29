Новая экономическая и социальная политика: какие поручения дал Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Глава государства выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва. О чем говорил Президент и какие дал конкретные поручения, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Изменения, которые ждали казахстанцы

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране продолжается политическая модернизация. В прошлом году 77% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РК на референдуме, тем самым поддержали предлагаемые изменения. В этом году, как отметил Президент, была проведена масштабная работа по политической модернизации, была осуществлена полная перезагрузка политической системы.

«Теперь Президент избирается только на один срок продолжительностью семь лет. Пересмотрены полномочия и функции Парламента, усилена роль депутатов. Учрежден Конституционный суд. Кардинальные реформы охватили судебную систему», – отметил Глава государства на первой сессии Парламента VIII созыва.

Граждане смогли на себе почувствовать преобразования, происходящие во всех сферах жизни. Только за последние 12 месяцев в нашей стране прошло 5 электоральных кампаний. Серьёзная конкуренция политических партий за голоса избирателей развернулись в каждом уголке республики. Также в недавних выборах по одномандатным округам наряду с кандидатами от партий приняли участие многочисленные самовыдвиженцы. Казахстанцы воочию убедились, что всем политическим силам были представлены равные возможности. Таким образом, по словам Президента, демократические традиции в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан – одна из немногих стран в геополитическом пространстве, проводящая глубинные реформы и создающая новый тренд развития. Политическая модернизация в нашей стране продолжится и дальше. В 2023 году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. В результате все институты власти станут работать по-новому.

«С избранного пути ни в коем случае нельзя сворачивать. Напротив, следует твердой поступью идти по пути реформ, держа в фокусе такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, единство народа, социальная справедливость и внутриполитическая стабильность», – подчеркнул Президент.

Однако сейчас фокус переносится на решение экономических проблем государства.

Новые экономические ориентиры

Сейчас перед страной стоит жизненно важная задача – ускорить темпы всесторонней модернизации и совершить рывок в социально-экономическом развитии.

«Наша страна долгое время полагалась на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Мы верили в различные концепции и программы, доверяли надуманным отчетам о мнимых успехах. Но оставались без должного внимания самые важные, принципиальные вещи: до сих пор остается низким уровень жизни граждан, имеет место правовая несправедливость, растет дистанция между богатыми и бедными. В предстоящие пять лет перед Правительством и депутатами стоит задача решения этих основных проблем», – отметил Президент.

По его словам, необходимо сфокусироваться на решении накопившихся системных вопросах экономики. Для этого потребуется изменить правила и принципы функционирования. Первые шаги уже сделаны – проводится работа по демонополизации и возврату незаконно выведенных из страны капиталов.

«…Это не означает, что стране не нужен устойчивый, конкурентоспособный крупный бизнес. Безусловно, нужен, и мы будем его поддерживать. В нашей новой экономической парадигме он начнет работать по-новому и обязательно получит свое развитие», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Однако движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство. Для этого, как отметил Президент, нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки МСБ, который должен в полной мере ощутить свою значимую роль в развитии страны.

«Нам необходима «новая волна» предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Её ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам, за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. Такие люди есть в каждом регионе. Важно дать им возможность развивать свой бизнес внутри страны и реально помочь им», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, необходимо обеспечить реальную защиту частной собственности, а также создания конкурентных рыночных условий. Для этого потребуется продолжить реформу судебной и правоохранительной систем.

«Я хочу обратиться к предпринимательскому классу: Казахстан – наш общий дом, поэтому призываю всех вместе строить наше общее будущее на этой священной земле. Как Президент я гарантирую вам всемерную поддержку со стороны государства», – заверил Глава государства.

При этом, он отметил, что господдержка должна выделяться исходя из измеримого социально-экономического эффекта конкретного проекта. Поэтому Президент поручил Правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства. Вопрос развития среднего предпринимательства будет на особом контроле Президента.

Глава государства добавил, что проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями. Важную роль в контроле расхода каждого бюджетного тиына должны сыграть новые депутаты.

Фото: akorda.kz

Дифференцировать ставки по налогам

Первое, что нужно сделать, по мнению Главы государства, стимулировать деловую активность путем формирования справедливой, стабильной и прозрачной налоговой системы.

«Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом, необходимо оцифровать весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом. Это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет.

Кроме того, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета. При этом, высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше.

Рациональное использование ресурсов

Второе: необходимо эффективно и рационально использовать минерально-сырьевые ресурсы. Для этого требуется усовершенствовать законодательство в сфере недропользования.

«За последние десятилетия в сфере недропользования накопились системные проблемы. Полноценную реализацию возможностей горнодобывающей промышленности сдерживают недостаточные объемы геологоразведочных работ. Темпы восполнения минерально-сырьевой базы также замедляются. И это происходит на фоне истощения осваиваемых недр», – отметил Глава государства.

Правительству и Парламенту Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры в сфере инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений полезных ископаемых.

Фото: akorda.kz

Помимо этого, Президент считает, что государству необходимо рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов.

«В прошлом году мы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами», – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим Глава государства поручил Правительству разработать план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа.

В целом, Президент отметил, что пандемия и текущий геополитический кризис наглядно продемонстрировали, как нестабильны сырьевые рынки. А здоровая конкурентоспособная экономика – это, прежде всего, диверсифицированная экономика. Для этого необходимо начать активно увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары.

Кроме того, необходимо сконцентрироваться на развитии обрабатывающей промышленности и обеспечения, направленной в первую очередь на внутренний рынок. А ускоренное развитие обрабатывающей промышленности, по словам Президента, возможно лишь на базе инноваций и передовых технологий.

«Поэтому казахстанская экономика должна стать наукоёмкой. Требуется не только проводить исследования и получать патенты, но и внедрять научные разработки в производство. С целью комплексного развития науки предстоит принять новый закон», – поручил Глава государства.

Третье. Предстоит пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию всей страны.

«Всем известно, насколько тяжело прошел текущий отопительный сезон, особенно в отдельных регионах. Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей. По моему поручению разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики. Она направлена на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль при одновременном повышении прозрачности работы всех её участников», – сообщил Президент.

Глава государства предложил принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны.

Микрокредиты сельчанам под 2,5%

Четвёртое. Президент также уделили внимание необходимости принятия мер в сфере АПК. В стране существуют проблемы обеспечения продовольственной безопасности. И дело, скорее всего, в непоследовательности политики в АПК. Средства, выделяемые государством, расходуются неэффективно, а между производителем и потребителем существует множество посредников. Медленно развиваются альтернативные инструменты фондирования агробизнеса. Это негативно повлияло на динамику продовольственной инфляции.

«В текущем году из бюджета предусмотрено выделение 143 миллиардов тенге для реализации еще свыше 1500 проектов. В своей предвыборной платформе одной из важных задач я определил развитие сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого будет запущен проект «Ауыл аманаты», в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-сбытовых услуг населению, они получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. На эти цели будет направлено порядка 1 триллиона тенге.

Кроме того, Глава государства сообщил, что государству предстоит масштабная реконструкция оросительных каналов, переход на автономное управление гидротехническими сооружениями, автоматизация учета воды, внедрение квот на использование водных ресурсов.

Человек остается в центре внимания государства

Пятое. Нужно последовательно повышать качество человеческого капитала.

«Вы знаете, что я уделяю этому вопросу особое внимание. Убежден, что главное богатство Казахстана – это люди. Именно люди, их знания и компетенции являются ключевой движущей силой прогресса нашей страны. Для этого необходимо комплексно развивать систему образования», – подчеркнул Президент.

В образовательном процессе ключевой фигурой является педагог. В стране наблюдается дефицит учителей. Но, как отметил Президент, попытки любыми путями заполнить вакансии в школах приводят к тому, что упускается из виду качество педагогических кадров. Поэтому предстоит принять действенные меры для повышения уровня подготовки учителей.

Еще одной ключевой составляющей развития человеческого капитала является эффективная система здравоохранения. Необходимо улучшить медицинскую инфраструктуру страны. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в селах планируется построить более 600 объектов. Крайне важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Ответственность, как отметил Президент, лежит на акимах.

Акцент на социальную справедливость и качество управления

«…Хочу остановиться на социальной защите людей с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700 тысяч человек. Они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства. Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющим уход за ними. Также нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье», – подчеркнул Глава государства.

Шестое. В этой связи Президент поручил Правительству с 1 сентября 2023 года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5%.

Также поручено продолжить укрепление системы защиты прав человека, где ключевую роль играет формирование высокопрофессионального и неподкупного судейского корпуса. Для этого необходимо принять специальный закон в сфере защиты от торговли людьми.

Седьмое. Кроме того, Президент поручил повысить эффективность государственного управления и качество стратегического планирования.

Фото: akorda.kz

«Предвыборные обещания и программы теперь нужно последовательно и кропотливо воплощать в реальность. От этого зависит доверие граждан к институтам власти и их вера в реальность перемен», – подчеркнул Президент.

Ключевая роль в разработке и реализации этих реформ отведена государственным служащим. Поэтому на государственную службу нужно привлекать высокомотивированных и высококвалифицированных специалистов. И нужно привыкнуть решать проблемы сразу на местах, не ожидая поручений сверху. Реализация предлагаемых подходов потребует обновления законов о государственной службе, государственной статистике и государственных услугах.

«В этой связи ряд стратегических документов утратил свою актуальность. Поэтому нам предстоит провести полномасштабную ревизию «Стратегии развития Казахстана до 2050 года». Эта Стратегия должна превратиться в документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты развития страны с учетом глобальных тенденций», – заключил Президент.



