Нормы о невозвратных билетах изменят в Казахстане

По его словам, в Казахстане практически все авиабилеты оформляются как невозвратные.

— Во всем мире есть понятие невозвратных билетов — когда какой-то процент удерживают. Во всем мире — это 30процентов от стоимости. У нас почти все билеты оформляются как невозвратные. Нет ни одного прозрачного договора. Нельзя удерживать деньги, если ты не увидел договор… Вот за рубежом так, если билет стоил 40 тысяч, но я купил за 12, он может быть частично невозвратным. Но если по полной стоимости продали, моими деньгами компания пользовалась месяц, и еще не хотят возвращать. А если возвращают, то какими-то сертификатами. Это неправильно, это незаконно, — заявил депутат.

Абенов подчеркнул, что такая практика создает негативное общественное мнение о работе Парламента, когда чиновники защищают позицию авиакомпаний.

Он также отметил, что билеты в Казахстане уже и так дороже, чем в соседних странах, а авиакомпании не пользуются предоставленными им льготами.

— Они как-то нам говорили: освободите нас от контроля, дайте возможность невозвратным билетам — сделали мы. Сейчас вы можете сказать, что у нас билеты дешевые? Ничего подобного. До Кызылорды я покупаю, 40 тысяч билет стоит. Я за месяц покупаю и они говорят, что это невозвратные. Где вписали в закон, что мы не имеем права проверять? Теперь мы будем менять Предпринимательский кодекс, — сказал мажилисмен.

Ранее вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев на брифинге в Правительстве ответил на вопрос о том, почему авиабилеты лоукостеров в Казахстане не всегда бывают дешевыми.