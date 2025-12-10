РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:51, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нормы о невозвратных билетах изменят в Казахстане

    Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса раскритиковал практику невозвратных авиабилетов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АБЕНОВ Мурат Абдуламитович
    Фото: Мажилис РК

    По его словам, в Казахстане практически все авиабилеты оформляются как невозвратные. 

    — Во всем мире есть понятие невозвратных билетов — когда какой-то процент удерживают. Во всем мире — это 30процентов от стоимости. У нас почти все билеты оформляются как невозвратные. Нет ни одного прозрачного договора. Нельзя удерживать деньги, если ты не увидел договор… Вот за рубежом так, если билет стоил 40 тысяч, но я купил за 12, он может быть частично невозвратным. Но если по полной стоимости продали, моими деньгами компания пользовалась месяц, и еще не хотят возвращать. А если возвращают, то какими-то сертификатами. Это неправильно, это незаконно, — заявил депутат. 

    Абенов подчеркнул, что такая практика создает негативное общественное мнение о работе Парламента, когда чиновники защищают позицию авиакомпаний.

    Он также отметил, что билеты в Казахстане уже и так дороже, чем в соседних странах, а авиакомпании не пользуются предоставленными им льготами.

    — Они как-то нам говорили: освободите нас от контроля, дайте возможность невозвратным билетам — сделали мы. Сейчас вы можете сказать, что у нас билеты дешевые? Ничего подобного. До Кызылорды я покупаю, 40 тысяч билет стоит. Я за месяц покупаю и они говорят, что это невозвратные. Где вписали в закон, что мы не имеем права проверять? Теперь мы будем менять Предпринимательский кодекс, — сказал мажилисмен.

    Ранее вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев на брифинге в Правительстве ответил на вопрос о том, почему авиабилеты лоукостеров в Казахстане не всегда бывают дешевыми. 

    Данира Искакова
