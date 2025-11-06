РУ
    15:05, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нормы давно устарели: Депутат раскритиковал работу военной полиции

    Сенатор Андрей Лукин предложил пересмотреть законы, регулирующие воинскую дисциплину и работу военной полиции в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    армия
    Фото: Мухтор Халдорбеков/Kazinform

    По его словам, действующее законодательство необходимо усилить для укрепления правопорядка в казахстанской армии.

    — Анализ практики показывает, что действующее нормативно-правовое регулирование воинской дисциплины и работы военной полиции нуждается в пересмотре и системном совершенствовании. Несмотря на принимаемые организационные и воспитательные меры, сохраняются случаи самовольного оставления части, неуставные отношения, коррупционные проявления и нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Наблюдается недостаточная эффективность профилактической работы, слабая координация между органами военной полиции, прокуратурой и командованием, — озвучил Лукин в своем депутатском запросе.

    Сенатор отметил, что необходимость укрепления правопорядка и воспитательной работы в армии напрямую связана с качеством действующих законодательных норм. По его словам, часть положений, регулирующих деятельность военной полиции и командования, сегодня устарела и не учитывает современные задачи, включая цифровизацию и межведомственное взаимодействие.

    — Предлагаем усилить законодательство в части разграничения функций между военной полицией, командованием и правоохранительными органами и закрепления использования цифровых систем мониторинга дисциплинарных нарушений, ужесточения норм ответственности за самовольное оставление части и устранения правовых пробелов, связанных с увольнением по отрицательным мотивам и злоупотреблением социальными гарантиями. Необходимо принять подзаконный акт, устанавливающий стандарты подготовки и сертификации военных психологов, разработать межведомственную программу профилактики суицидальных случаев, — предложил депутат.

    Ранее мы писали, что ИИ будет следить за безопасностью солдат в Казахстане.

    Карина Кущанова
