Нормы давно устарели: Депутат раскритиковал работу военной полиции

По его словам, действующее законодательство необходимо усилить для укрепления правопорядка в казахстанской армии.

— Анализ практики показывает, что действующее нормативно-правовое регулирование воинской дисциплины и работы военной полиции нуждается в пересмотре и системном совершенствовании. Несмотря на принимаемые организационные и воспитательные меры, сохраняются случаи самовольного оставления части, неуставные отношения, коррупционные проявления и нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Наблюдается недостаточная эффективность профилактической работы, слабая координация между органами военной полиции, прокуратурой и командованием, — озвучил Лукин в своем депутатском запросе.

Сенатор отметил, что необходимость укрепления правопорядка и воспитательной работы в армии напрямую связана с качеством действующих законодательных норм. По его словам, часть положений, регулирующих деятельность военной полиции и командования, сегодня устарела и не учитывает современные задачи, включая цифровизацию и межведомственное взаимодействие.

— Предлагаем усилить законодательство в части разграничения функций между военной полицией, командованием и правоохранительными органами и закрепления использования цифровых систем мониторинга дисциплинарных нарушений, ужесточения норм ответственности за самовольное оставление части и устранения правовых пробелов, связанных с увольнением по отрицательным мотивам и злоупотреблением социальными гарантиями. Необходимо принять подзаконный акт, устанавливающий стандарты подготовки и сертификации военных психологов, разработать межведомственную программу профилактики суицидальных случаев, — предложил депутат.

