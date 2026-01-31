Норма о защите прав граждан в цифровой среде впервые закреплена в проекте новой Конституции

При разработке норм раздела Конституции «Основные права, свободы и обязанности» были максимально учтены требования общепризнанных международных актов, таких как Всеобщая декларация прав человека, ратифицированные Казахстаном международные пакты и другие документы. В результате, содержания личных, социально-экономических и политических прав человека и гражданина дополнены, в них раскрыты новые грани. Гарантии их реализации и защиты значительно укреплены.

Новая Конституция укрепляет защиту фундаментальных прав человека. Например, таких как абсолютность права на жизнь, неприкосновенность личности, защита персональных данных в цифровую эпоху, закрепляется «правило Миранды».

Также в проекте отражены положения, касающиеся свободы слова, научного, технического и художественного творчества, защиты интеллектуальной собственности.

Кроме того, отдельно внимание акцентировано на вопросе защиты прав женщин и детей. Так, закреплен принцип отделение религия от государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания, за исключением духовных и религиозных организаций образования.

Вместе с тем, вводится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Такой подход направлен на усиление защиты прав женщин и защиту традиционных.

Проект Конституции стал результатом кропотливой работы, которая велась на протяжении полугода известными юристами, представителями экспертного сообщества, депутатами. Предложения в Основной закон затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста действующей Конституции.

Как сообщалось, Конституционная комиссия опубликовала сегодня проект нового Основного закона.