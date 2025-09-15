РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:28, 15 Сентябрь 2025

    Нора Джеруто прошла в финал на чемпионате мира по легкой атлетике

    В столице Японии Токио проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Представительница команды Казахстана, претендующая на медали, отобралась в финал на своей коронной дистанции, передает Kazinform.

    Нора Джеруто
    Фото: НОК РК

    Экс-чемпионка мира Нора Джеруто – натурализованная кенийка, представляюшая Казахстан, в своем квалификационном забеге на дистанции 3 тысяч метров с препятствиями (стиплчез) стала второй и отобралась в финал.

    В сводной таблице по итогам всех забегов время, показанное Норой – 9 минут 14.25 секунд, оказалось 6-м. Самой быстрой в квалификации была Перут Чемутаи из Уганды – 9 минут 7.68 секунд, вслед за ней расположились Дорис Лемнголе из Кении (9 минут 8.97 секунд) и Ломи Мулета из Эфиопии (9 минут 12.20 секунд).

    Финальный забег на 3 тысячи метров стиплчез, где и разыграют медали, состоится вечером 17 сентября.

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
