Нора Джеруто прошла в финал на чемпионате мира по легкой атлетике

Экс-чемпионка мира Нора Джеруто – натурализованная кенийка, представляюшая Казахстан, в своем квалификационном забеге на дистанции 3 тысяч метров с препятствиями (стиплчез) стала второй и отобралась в финал.

В сводной таблице по итогам всех забегов время, показанное Норой – 9 минут 14.25 секунд, оказалось 6-м. Самой быстрой в квалификации была Перут Чемутаи из Уганды – 9 минут 7.68 секунд, вслед за ней расположились Дорис Лемнголе из Кении (9 минут 8.97 секунд) и Ломи Мулета из Эфиопии (9 минут 12.20 секунд).

Финальный забег на 3 тысячи метров стиплчез, где и разыграют медали, состоится вечером 17 сентября.