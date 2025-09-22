РУ
    14:22, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Нодира Ахмедова взяла «серебро» на турнире по таеквондо в Польше

    Представительница команды Казахстана по таеквондо стала серебряным призером международного турнира в Польше, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    л
    Фото: НОК

    В полуфинале весовой категории до 49 килограммов Ахмедова оказалась сильнее Александры Георгиевой (Болгария) — 2:1.

    В решающем поединке казахстанка билась против Виолетты Аррибас (Испания). Соперница одержала победу со счётом 2:0.

    Таким образом, Ахмедова завоевала «серебро».

