Ночной клуб работал в карантин в Алматы: свыше 150 посетителей оштрафованы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работу ночного заведения в Алматы прикрыла мониторинговая группа. Выведены и оштрафованы свыше 150 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города, мониторинговая группа Медеуского района Алматы 21 марта в 23.30 вывела посетителей ночного заведения Boom Bar (ранее известное под названием The Artist) по адресу ул. Курмангазы, 25. Данный объект функционировал в нарушение Постановления Главного государственного санитарного врача города.

На момент прибытия мониторинговой группы в заведении находилось около 150-170 человек. Помимо нарушения режима работы зафиксировано несоблюдение таких эпидемиологических требований, как запрет массового скопления людей, масочный режим, социальная дистанция. На юридическое и физические лица составляются протоколы об административном нарушении и наложении штрафа.

Напомним , в городе действуют усиленные ограничительные меры. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа непродуктовых магазинов до 20:00 часов, парикмахерские и салоны красоты работают только по стрижке по записи, рынки, ТРЦ, торговые дома закрыты с 21 по 28 марта, объекты общественного питания в помещениях, в том числе размешенные в торговых домах и ТРЦ работают только на вынос и доставку.

В городе работают 32 мониторинговые группы, в состав которых входят сотрудники акимата района, местной полицейской службы, а также представители палаты предпринимателей «Атамекен».

Ранее с 18 по 21 марта текущего года в ходе ночного объезда было обследовано 1800 объектов. Выявлены нарушения на 205 объектах. Соответствующие меры приняты в отношении юридических лиц. Также за нарушение карантинных мер было оштрафовано 321 физическое лицо.

Данные меры нацелены на то, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусной инфекции - ежедневный прирост заражения КВИ превышает показатель в 300 случаев.