Ночная драка во дворе ЖК в Алматы: задержаны пятеро

В Алматы установили участников ночного конфликта во дворе жилого комплекса в Турксибском районе. К ответственности привлечены пятеро мужчин, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа мужчин избивает двух молодых людей, после чего нападавшие покидают место происшествия. Отмечается, что инцидент произошел на территории ЖК «Теремки».

В департаменте полиции сообщили, что по факту была проведена проверка. Установлено, что конфликт произошел 4 августа около 03:50 во дворе жилого комплекса в Турксибском районе.

— Пятеро знакомых между собой мужчин, находясь в общественном месте, в ходе словесного конфликта громко выражались нецензурной бранью, нарушая покой жителей. Все участники происшествия установлены и привлечены к ответственности, — отметили в пресс-службе ДП.

По данным ведомства, двоих мужчин оштрафовали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В отношении всех пятерых также составлены административные материалы по факту мелкого хулиганства. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

В полиции подчеркнули, что любое нарушение общественного порядка, особенно в жилых массивах и в ночное время, получает принципиальную правовую оценку.

Также в ведомстве отметили, что мониторинг социальных сетей проводится на постоянной основе, а опубликованные пользователями материалы могут стать основанием для проведения проверки и привлечения нарушителей к предусмотренной законом ответственности.

Ранее полиция Алматинской области задержала группу подростков, избивших мужчин в Каскелене. Видео инцидента также распространилось в социальных сетях.