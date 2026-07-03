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    Подростки избили мужчину в Каскелене: задержаны участники инцидента

    В социальных сетях распространилось видео, на котором группа подростков избивает мужчин в Каскелене, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pexels

    Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области. По данным ведомства, все участники конфликта были установлены, задержаны и доставлены в подразделение полиции.

    — В ходе проверки установлено, что несовершеннолетние нанесли телесные повреждения мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе ДП.

    По итогам проверки родители подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

    Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая примет дальнейшее решение в отношении участников инцидента.

    Кроме того, в присутствии законных представителей с подростками проведена профилактическая беседа. Им разъяснили требования действующего законодательства и предупредили о недопустимости подобных противоправных действий.

    В полиции также сообщили, что пострадавший отказался от подачи заявления и каких-либо претензий к участникам конфликта не имеет.

    В полиции напомнили, что родители и законные представители несут персональную ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетних, а каждому противоправному деянию, независимо от возраста нарушителя, будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Ранее в Караганде вынесли приговор по резонансному делу о нападении на пенсионера.

    Регионы Казахстана Избиение Несовершеннолетние Драка Алматинская область Подростковая преступность Задержания
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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