Подростки избили мужчину в Каскелене: задержаны участники инцидента

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа подростков избивает мужчин в Каскелене, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области. По данным ведомства, все участники конфликта были установлены, задержаны и доставлены в подразделение полиции.

— В ходе проверки установлено, что несовершеннолетние нанесли телесные повреждения мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе ДП.

По итогам проверки родители подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая примет дальнейшее решение в отношении участников инцидента.

Кроме того, в присутствии законных представителей с подростками проведена профилактическая беседа. Им разъяснили требования действующего законодательства и предупредили о недопустимости подобных противоправных действий.

В полиции также сообщили, что пострадавший отказался от подачи заявления и каких-либо претензий к участникам конфликта не имеет.

В полиции напомнили, что родители и законные представители несут персональную ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетних, а каждому противоправному деянию, независимо от возраста нарушителя, будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ранее в Караганде вынесли приговор по резонансному делу о нападении на пенсионера.