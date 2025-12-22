РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:25, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Низкие доходы аэропорта «Коркыт Ата» объяснил аким Кызылорды

    Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев ответил на вопрос журналистов о низких доходах аэропорта «Коркыт ата», в строительство которого вложили 21 миллиард тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый терминал аэропорта «Коркыт Ата» открыли в Кызылорде
    Фото: Правительство РК

    Доходы аэропорта в 2024 году составили всего около 5 млн тенге.

    — Да, на строительство аэропорта потрачено около 21 млрд тенге. Согласно поручению Главы государства, фонд Болата Утемуратова вложил туда 16,7 млрд тенге из собственных средств, мы из областного бюджета выделили 4,3 млрд тенге — на инфраструктуру. Сейчас аэропорт полностью в рабочем режиме, он начал работать с конца 2024 года. Аэропорт не получает никаких субсидий от государства, он полностью на самоокупаемости. Доходов немного, потому что спрос пока невысокий.

    Сейчас выполняются рейсы в Астану и Алматы — в неделю около 29 рейсов. В летний период, с мая по сентябрь, открываются международные направления в Стамбул и Анталью, — пояснил Н. Налибаев.

    Он добавил, что ранее совместно с шымкентской авиакомпанией «Южное небо» запускались рейсы в Шымкент, Актобе и Уральск, однако из-за низкой загрузки их пришлось закрыть.

    — Это все зависит от спроса. Конечно, возможности аэропорта тоже играют роль, но этот аэропорт может в год обслуживать до 2 млн пассажиров. Но сейчас спрос идет на рейсы в Астану и Алматы, в день по три рейса бывают и они полные. Но в другие города, к сожалению, такого спроса нет, — отметил аким.

    Ранее мы также писали о том, что доля качественных дорог увеличилась в Кызылординской области.

