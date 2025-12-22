Низкие доходы аэропорта «Коркыт Ата» объяснил аким Кызылорды

Доходы аэропорта в 2024 году составили всего около 5 млн тенге.

— Да, на строительство аэропорта потрачено около 21 млрд тенге. Согласно поручению Главы государства, фонд Болата Утемуратова вложил туда 16,7 млрд тенге из собственных средств, мы из областного бюджета выделили 4,3 млрд тенге — на инфраструктуру. Сейчас аэропорт полностью в рабочем режиме, он начал работать с конца 2024 года. Аэропорт не получает никаких субсидий от государства, он полностью на самоокупаемости. Доходов немного, потому что спрос пока невысокий. Сейчас выполняются рейсы в Астану и Алматы — в неделю около 29 рейсов. В летний период, с мая по сентябрь, открываются международные направления в Стамбул и Анталью, — пояснил Н. Налибаев.

Он добавил, что ранее совместно с шымкентской авиакомпанией «Южное небо» запускались рейсы в Шымкент, Актобе и Уральск, однако из-за низкой загрузки их пришлось закрыть.

— Это все зависит от спроса. Конечно, возможности аэропорта тоже играют роль, но этот аэропорт может в год обслуживать до 2 млн пассажиров. Но сейчас спрос идет на рейсы в Астану и Алматы, в день по три рейса бывают и они полные. Но в другие города, к сожалению, такого спроса нет, — отметил аким.

Ранее мы также писали о том, что доля качественных дорог увеличилась в Кызылординской области.



