Доля качественных дорог увеличилась в Кызылординской области

Об этом во время пресс-конференции в СЦК в Астане сообщил аким региона Нурлыбек Налибаев.

По его словам, в этом году на развитие дорожной инфраструктуры из бюджета было выделено 50 млрд 605 млн тенге, отремонтировано 329 км автомобильных дорог, улиц и мостов. В Кызылорде обновлено 270 улиц.

— Доля дорог в хорошем состоянии достигла 95 процентов. Недавно был завершен капитальный ремонт 216 километров участка дороги Кызылорда-Жезказган на территории области и сдан в эксплуатацию. В Арале за три миллиарда 140 миллионов тенге построен подвесной мост длиной 940 метров, — отметил Нурлыбек Налибаев.

Кроме того, за один млрд 400 млн тенге введен в эксплуатацию мост через железную дорогу в поселке Жанакорган.

За четыре млрд 700 млн тенге продолжается строительство автомобильной дороги под железной дорогой в Кызылорде. Дорога будет сдана в эксплуатацию в марте следующего года.

В Кармакшинском районе начнется строительство моста через железную дорогу на сумму пять млрд 515 млн тенге.

— По поручению Главы государства разработан проект на 350 миллионов тенге за счет спонсоров по расширению автомобильной дороги из Кызылорды в направлении Актобе до четырех полос. Работы по строительству объездной дороги вокруг города начнутся в январе. Для второго участка — до границы с Актобе протяженностью 462 километра — подготовлено технико-экономическое обоснование. Стоимость проекта составляет 832 миллиарда 812 миллионов тенге, — сообщил аким области.

Президент в этом году в своем Послании поручил ускорить строительство дороги «Сексеул-Бейнеу». Общая протяженность дороги составляет 559 км. 189 км проходят через ряд населенных пунктов района Арал, что улучшит транспортное сообщение с самыми отдаленными поселками области, добавил аким.

Ранее мы также писали о том, что кызылординцы получат горячую воду в многоэтажках — на эти цели выделено 26 млрд тенге.