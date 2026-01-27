Nissan отзывает более 26 000 автомобилей из-за проблем с дверями

Японский автопроизводитель заявил, что проблема характерна для седанов Sentra и Altima 2025 модельного года, пикапов Frontier 2025-2026 модельного года и внедорожников Kicks 2026 модельного года. Проблема не затрагивает другие автомобили Nissan или Infiniti.

— Некоторые автомобили Nissan могли быть оснащены одним или несколькими дверными ограничителями, которые были неправильно приварены в процессе производства у поставщика. В результате проволочная петля дверного доводчика может оказаться недостаточно прочной и в некоторых случаях может треснуть и отделиться от пластины, — говорится в отчете об отзыве продукции.

Дверной ограничитель — это ключевой элемент системы безопасности автомобиля, который не позволяет дверям открыться при аварии.

