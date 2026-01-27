РУ
    16:02, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Nissan отзывает более 26 000 автомобилей из-за проблем с дверями

    Nissan отзывает 26432 автомобиля из-за некачественной сварки дверных ограничителей, которые могут повысить риск аварии и получения травм, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.

    Фото: usa.nissannews.com

    Японский автопроизводитель заявил, что проблема характерна для седанов Sentra и Altima 2025 модельного года, пикапов Frontier 2025-2026 модельного года и внедорожников Kicks 2026 модельного года. Проблема не затрагивает другие автомобили Nissan или Infiniti.

    — Некоторые автомобили Nissan могли быть оснащены одним или несколькими дверными ограничителями, которые были неправильно приварены в процессе производства у поставщика. В результате проволочная петля дверного доводчика может оказаться недостаточно прочной и в некоторых случаях может треснуть и отделиться от пластины, — говорится в отчете об отзыве продукции.

    Дверной ограничитель — это ключевой элемент системы безопасности автомобиля, который не позволяет дверям открыться при аварии.

    Ранее сообщалось, что компания Toyota отозвала 126 691 автомобиль в США из-за того, что двигатели могут глохнуть, что повышает риск аварии.

