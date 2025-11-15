РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:46, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Toyota отзывает почти 127 тысяч автомобилей из-за риска остановки двигателей

    Компания Toyota отзывает 126 691 автомобиль в США из-за того, что двигатели могут глохнуть, что повышает риск аварии, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.

    тойота
    Фото: prlog.org

    Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) 6 ноября сообщило, что «остатки механической обработки», возможно, не были удалены с двигателей автомобилей во время производства, что может привести к выключению двигателей во время движения.

    К пострадавшим транспортным средствам относятся: Toyota Tundra (2022–2024 модельный год), Lexus LX600 (2022–2024 модельный год) и Lexus GX550 (2024 модельный год).

    Компания Toyota сообщила, что письма с информацией о проблеме будет отправлено владельцам по почте 22 декабря, а ремонт будет бесплатным.

    В прошлом году Hyundai отозвала более 42 тысяч автомобилей из-за проблем с проводкой.

     

    Теги:
    Промышленность Авто Мировые новости
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают