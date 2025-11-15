Toyota отзывает почти 127 тысяч автомобилей из-за риска остановки двигателей

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) 6 ноября сообщило, что «остатки механической обработки», возможно, не были удалены с двигателей автомобилей во время производства, что может привести к выключению двигателей во время движения.

К пострадавшим транспортным средствам относятся: Toyota Tundra (2022–2024 модельный год), Lexus LX600 (2022–2024 модельный год) и Lexus GX550 (2024 модельный год).

Компания Toyota сообщила, что письма с информацией о проблеме будет отправлено владельцам по почте 22 декабря, а ремонт будет бесплатным.

В прошлом году Hyundai отозвала более 42 тысяч автомобилей из-за проблем с проводкой.