Нынешняя эпоха — это время конкретных действий — Президент Казахстана

— Таким образом, мы должны уважать созидательный дух граждан Казахстана и всячески поддерживать этот позитивный процесс. Стремление к высоким целям во имя страны должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Мечтать и ставить цели — это очень правильно. Однако не стоит забывать, что нынешняя эпоха — это время конкретных действий. Поэтому надо приносить пользу стране, думать о ее будущем, — сказал Президент.

Настоящий патриотизм — это и есть преданность Родине не на словах, а на деле, отметил Глава государства.

— Сейчас наша страна находится только в начале очень сложного пути. Мы должны сплотиться и поддерживать друг друга, избавиться от таких негативных качеств, как зависть и недоброжелательность. Лишь в наших руках — сделать Казахстан сильным, развитым и передовым государством. У нас достаточно возможностей и потенциала для этого: наша экономика — устойчива, наша земля — плодородна, наша вера в светлое будущее — непоколебима, а наши граждане, несомненно, — умелы и талантливы, — отметил он.

Также Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, о солидарности и уважении.