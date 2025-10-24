Нынешняя эпоха — это время конкретных действий — Президент Казахстана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, отметил, что лишь в наших руках сделать Казахстан сильным, развитым и передовым государством, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Таким образом, мы должны уважать созидательный дух граждан Казахстана и всячески поддерживать этот позитивный процесс. Стремление к высоким целям во имя страны должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Мечтать и ставить цели — это очень правильно. Однако не стоит забывать, что нынешняя эпоха — это время конкретных действий. Поэтому надо приносить пользу стране, думать о ее будущем, — сказал Президент.
Настоящий патриотизм — это и есть преданность Родине не на словах, а на деле, отметил Глава государства.
— Сейчас наша страна находится только в начале очень сложного пути. Мы должны сплотиться и поддерживать друг друга, избавиться от таких негативных качеств, как зависть и недоброжелательность. Лишь в наших руках — сделать Казахстан сильным, развитым и передовым государством. У нас достаточно возможностей и потенциала для этого: наша экономика — устойчива, наша земля — плодородна, наша вера в светлое будущее — непоколебима, а наши граждане, несомненно, — умелы и талантливы, — отметил он.
Также Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, о солидарности и уважении.
— Как говорится, «Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» («Тем, кто сплочен, покорятся даже самые высокие вершины»). Если мы как нация хотим достичь больших высот, то, прежде всего, должны быть едиными, проявлять солидарность и уважение друг к другу. Живя в одной стране, на нашей общей земле, мы не должны скатываться до конфликтов и раздоров. Обесценивание чьего-то труда, высмеивание чьего-то мнения, очернение кого-то — это поступки, чуждые развитому, цивилизованному обществу, и даже постыдные, за них придется держать ответ перед обществом и законом. Обсуждение в интернете, начавшееся с одной темы, порой перерастает в бесконечную дискуссию, и это превращается в явление, которое можно назвать «очень опасной общественной болезнью». От такой болезни мы должны избавляться, — сказал Президент.