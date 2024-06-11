Пациенты гарантировано получат всю необходимую помощь – Акмарал Альназарова об онкобольных

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова разъяснила вопрос сокращения бюджета на лечение онкологических заболеваний на 20% в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Есть несколько причин – это вопросы где-то завышенных тарифов, есть вопросы к искусственному увеличению количества госпитализаций для того, чтобы больше заработать. Никто сегодня об уменьшении объема помощи онкологическим пациентам или уменьшении в целом перечня протоколов диагностики и лечения, для амбулаторного лекарственного обеспечения не ставит. Пациенты гарантировано получат всю необходимую помощь, – заявила Акмарал Альназарова, отвечая на вопрос на брифинге в Правительстве.

При этом она сообщила, что создана «горячая линия» для онкоцентров, в которую можно обратиться по проблемным вопросам.

Министр подчеркнула, что онкологическая помощь в Казахстане финансируется только в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. И каждый тенге должен быть направлен на лечение, профилактику, реабилитацию и оказание паллиативной и лекарственной помощи.

- Каждый тенге гарантированного объема бесплатной медицинской помощи должен быть направлен на лечение и поддержку пациентов и не должен находиться на счетах в виде прибыли медицинских организаций. У нас есть очень много других вопросов, в частности в онкологической службе, которые требуют своего решения. Это низкие тарифы на онкогематологию, это низкие тарифы на паллиативное лечение и реабилитацию. Сегодня паллиативным и реабилитационным лечением, к сожалению, охвачено не более 40-42%. Поэтому эти средства, сегодня мы видим, что есть излишек, но у нас, к сожалению, достаточно мало времени для того, чтобы короткие сроки пересмотреть тарифы. Это требует времени. Поэтому как экстренная мера было решено на текущий период сократить тарифы на 20%, – пояснила Акмарал Альназарова.

Ранее Асхат Аймагамбетов прокоментировал приказ главы Минздрава Акмарал Альназаровой о сокращении выделяемых из бюджета средств на лечение онкологических заболеваний.