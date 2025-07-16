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    15:14, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Никол Пашинян: Армения подала заявку на вступление в ШОС

    Армения обратилась с заявкой на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян во время пресс-конференции в Ереване, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    ШОС
    Фото: rus.sectsco.org

    - Да, Армения обратилась к ШОС для членства. И это укладывается в нашу повестку проведения сбалансированной внешней политики. И мы продолжим работать, - заявил глава правительства.

    В начале июля Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества.

     

    Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В нее входят 10 государств-членов, 2 страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС, 14 стран являются партнерами по диалогу организации. Очередной Саммит ШОС пройдет в Китае с 31 августа по 1 сентября с участием лидеров 20 стран и руководителей 10 международных организаций.

    Ранее сообщалось, что Армения не ведет переговоров о членстве в ЕС и не обсуждает с Брюсселем вопрос о возможном членстве в ЕС.

    Теги:
    ШОС Армения Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
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