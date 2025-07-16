Никол Пашинян: Армения подала заявку на вступление в ШОС

- Да, Армения обратилась к ШОС для членства. И это укладывается в нашу повестку проведения сбалансированной внешней политики. И мы продолжим работать, - заявил глава правительства.

В начале июля Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В нее входят 10 государств-членов, 2 страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС, 14 стран являются партнерами по диалогу организации. Очередной Саммит ШОС пройдет в Китае с 31 августа по 1 сентября с участием лидеров 20 стран и руководителей 10 международных организаций.

Ранее сообщалось, что Армения не ведет переговоров о членстве в ЕС и не обсуждает с Брюсселем вопрос о возможном членстве в ЕС.