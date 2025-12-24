Никогда не стояла задача охватить мерами господдержки весь бизнес — Жумангарин

На заседании Мажилиса депутат Юлия Кучинская сослалась на результаты социологического исследования, озвученные ранее ВАП. Согласно данным опроса, лишь 6% респондентов заявили, что не испытывали трудностей при получении господдержки. Большинство респондентов столкнулись с бюрократией, сложностью процедур, а в отдельных случаях — с необходимостью обращаться к посредникам. При этом около 67% предпринимателей вовсе не знали о действующих мерах государственной поддержки.

В этой связи депутат поинтересовалась, корректно ли говорить об эффективности мер господдержки, если фактически они достигают ограниченного круга лиц.

Отвечая на вопрос, Серик Жумангарин отметил, что изначально задача охватить господдержкой все субъекты бизнеса никогда не ставилась

— На самом деле никогда задача не стояла мерами господдержки охватить все бизнес-субъекты. Это невозможно сделать. Для этого нужно несколько бюджетов страны потратить, чтобы всех удовлетворить. Поэтому, естественно, это «узкая дверь», и здесь необходимо вырабатывать новые подходы. Нужна определенная региональная и отраслевая специализация, постановка четких задач. Региональные диспропорции уменьшать, либо внутрирегиональные, — сказал он.

По его словам, были определены пять регионов с низким уровнем количественного развития бизнеса — Улытау, Абай, Жетысу, Кызылорда и Тараз.

— Соответственно, основной упор мы делаем на эти регионы. Львиная доля средств будет направляться именно туда, — добавил министр.

Вместе с тем Серик Жумангарин признал, что работа по популяризации мер господдержки среди бизнеса остается недостаточной.

— Вы правы, та работа, которую мы проводим по доведению информации о мерах господдержки, пока недостаточна. Необходимо активнее использовать возможности медиа, чтобы доносить до бизнеса цели и задачи государства. Этим мы сейчас активно занимаемся, — отметил он.

Также вице-премьер сообщил, что портал egov.business.kz набирает обороты: на сегодняшний день около 3,6 млн предпринимателей уже получили на нем консультации.

