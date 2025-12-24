ВАП направит 14 материалов в правоохранительные органы по итогам аудита господдержки бизнеса

Как рассказал глава ВАП Алихан Смаилов, установлено, что по ряду проектов объем финансирования был завышен, а расходы подгонялись под сумму одобренных льготных кредитов. В одном из случаев 20 млрд тенге, или 16% от суммы займа, не были освоены и впоследствии аннулированы.

Есть отдельные факты выплаты субъектами бизнеса дивидендов в пользу собственников в период оказания мер господдержки, а также случаи длительного доведения средств до конечных получателей.

— К получателям мер господдержки должны устанавливаться встречные обязательства. В случае их невыполнения, деньги подлежат возврату. Однако не всегда такие обязательства предусматривались. В результате, в Павлодаре подведены инженерные сети на 2,4 миллиарда тенге к заводу, которого фактически нет, — сообщил Смаилов.

В отдельных случаях устанавливались легкодостижимые встречные обязательства. К примеру, при поддержке одного проекта на 37 млрд тенге, помимо роста налогов, требовалось увеличение штата работников на одну единицу.

— Сам мониторинг за исполнением встречных обязательств, зачастую, осуществляется вручную. Это позволяет манипулировать данными по исполнению встречных обязательств. В деятельности почти всех операторов преобладает субъективный подход в применении штрафных санкций за несоблюдение обязательств, — заявил глава ВАП.

Отдельные вопросы у аудиторов вызвала деятельность социально-предпринимательских корпораций.

— Предполагалось, что СПК станут связующим звеном между государством и бизнесом, инструментом реализации приоритетных проектов на региональном уровне. Однако фактически СПК отвлечены на несвойственные функции. Это стало следствием отсутствия системной координации и стратегического управления со стороны центрального госоргана, — отметил Смаилов.

На сегодня, по его словам, у СПК не определены четкие цели, единые ориентиры деятельности и понятная модель развития.

— Косвенное участие в развитии предпринимательства СПК осуществляет, преимущественно, через льготное кредитование. Однако и здесь у аудиторов вопрос. СПК не являются финансовыми организациями. Данный вид деятельности не предусмотрен в их уставе и не регламентирован действующим законодательством. По сути, СПК выпали из-под надзора уполномоченного агентства. Такой подход не только ограничивает конкурентную среду, но и не формирует устойчивые экономические результаты. Несмотря на переданные значительные государственные активы и регулярную финансовую поддержку, большинство СПК остаются убыточными, — сказал он.

По оценкам ВАП, по мерам финансовой поддержки прирост уплаченных налогов обеспечен в 64% проектов. Но не по всем за счет оказания мер поддержки.

— Есть проекты, где заявленное производство не введено в эксплуатацию, оборудование до сих пор в упаковке, но объем уплаченных налогов увеличивается. Это стало возможным за счет деятельности предпринимателя, налаженной до получения мер поддержки. Эффект по нефинансовым мерам никем не рассчитывается и не отслеживается. Их стоимость обходится государству в разы выше, аналогичных услуг, широко представленных на конкурентном рынке, — заявил глава ВАП.

Он также отметил, что на один тенге господдержки в основном приходится менее одного тенге уплаченных налогов.

В целом, аудиторы выявили 133 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетными средствами, искажения финансовой отчетности на 132 млрд тенге и финансовых нарушений на 13 млрд тенге.

— 14 материалов будут переданы в правоохранительные органы. 105 материалов направлено для привлечения к административной ответственности. По каждому выявленному недостатку даны конкретные поручения и рекомендации, исполнение которых будет находиться у ВАП на контроле, — заключил Смаилов.

Ранее мы писали, что данные Миннацэкономики по господдержке бизнеса занижены минимум в два раза. Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности мер государственной поддержки предпринимательства. Итоги проверки в ходе заседания Мажилиса озвучил глава ВАП Алихан Смаилов.





