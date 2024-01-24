Нигде в мире не решена проблема точного прогноза сейсмического события. Более чем 50 лет Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана занимается вопросом технической безопасности, снижением технического риска. За это время собрали огромное количество методик, научных трудов, которые сегодня используется, рассказал директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев в эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на то, что специалисты активно работают над прогнозированием по словам экспертов программы «Фокус внимания» нет технологии, которая бы позволила собрать данные где, когда и с какой силой будет землетрясение.

— Даже великая страна Япония, которая подвержена всем видам чрезвычайных ситуаций природного характера: вулканы, цунами, землетрясения, не может спрогнозировать землетрясение, — рассказал заместитель Начальника Департамента предупреждения ЧС МЧС Алтай Мырзабаев.

Его слова подтвердил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев.

— Нигде в мире не решена проблема точного прогноза сейсмического события. Более чем 50 лет наш Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований занимается вопросом технической безопасности, снижением технического риска. У нас накопилось огромное количество методик, научных трудов, которые сегодня используются, — добавил Даулет Сарсенбаев.

В ходе программы стало известно, что Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований проводит прогнозирование.

Существует 3 вида прогнозирования: краткосрочное (до месяца), среднесрочное (до года) и долгосрочное (от 7 до 10 лет).

Долгосрочный прогноз практикуется с 1990-х годов. Среднесрочный прогноз формируется в начале года, далее корректируется. Прогнозная комиссия формирует краткосрочный прогноз по итогам первого полугодия.

Для того, чтобы выдать консультативный прогноз с вероятностью 70% изучается более 200 параметров и используется более 170 методик. В заключении прогнозной комиссии предсказывали, что землетрясение более 7 баллов не ожидается, сообщил Алтай Мырзабаев.

— Стоит отметить, что более 40% территории нашей республики подвержены землетрясениям природного характера. В каждом регионе, стране своя специфика землетрясений, начиная от того на какой плите расположено государство, заканчивая грунтовыми условиями. Это характеристика показывает в течение какого времени пройдёт сейсмическая волна определённое расстояние. Алматы располагается в самой сейсмической зоне на евразийском континенте, это 9-10 баллов и есть определённые участки, где сейсмическая волна может проходить за 1 секунду до 6-7 км, — объяснил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

Помимо этого, важным остается вопрос безопасности зданий города. Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана отметил активную работу Института сейсмологии, который разработал карты сейсмического микрозонирования территории города Алматы.

— На основе этих карт разработаны и утверждены правила застройки и строительства для города Алматы. При проектировании, согласовании и строительстве объектов гражданского жилья, объектов повышенной опасности учитываются стандарты, которые рассчитаны на 9-10 баллов. Согласование идёт через органы местного исполнительного органа, а контроль осуществляется техническим авторским надзором, — уточнил Даулет Сарсенбаев.

Напомним, 23 января 00:09 сеть сейсмологических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований зарегистрировали землетрясение, эпицентр которого находился на границе Кыргызстана (264 км от города Алматы).

В городе Алматы ощущались толчки магнитудой 5 баллов, в городе Шымкент — 2 балла.