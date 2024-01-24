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    08:21, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Афтершоки продолжаются на границе Кыргызстана и Китая

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК в 250 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая зафиксировано землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.

    - Землетрясение зарегистрировано 24 января в 07 часов 35 минут 20 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда 4.9, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.


    Теги:
    Землетрясение Алматы Китай Землетрясение Происшествия, ЧС Кыргызстан Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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