Афтершоки продолжаются на границе Кыргызстана и Китая

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК в 250 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая зафиксировано землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.

- Землетрясение зарегистрировано 24 января в 07 часов 35 минут 20 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда 4.9, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.





