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    13:16, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ни одно слово против единства в нашей стране не должно остаться без ответа – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ни одно высказывание против единства и согласия в стране не должно остаться без ответа. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Шестое – эффективное проведение информационной работы Ассамблеи. Это должно стать отдельным направлением для каждой аудитории. Одним из важных инструментов распространения информации стали электронные СМИ и социальные сети. Главы регионов как руководители местных структур Ассамблеи должны быть активны в информационном пространстве», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    Президент РК подчеркнул, что члены Ассамблеи должны отстаивать свою позицию в медиа-сфере, в том числе в социальных сетях.

    «Ни одно слово, произнесенное против единства и мира в нашей стране, не должно остаться без ответа. Информационная работа, связанная с деятельностью Ассамблеи, должна быть четко согласована, каждый шаг выполнен по единому алгоритму. Государственный информационный заказ должен выполняться максимально эффективно», - заключил Глава государства.


    Теги:
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