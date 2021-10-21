Ни одно слово против единства в нашей стране не должно остаться без ответа – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ни одно высказывание против единства и согласия в стране не должно остаться без ответа. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шестое – эффективное проведение информационной работы Ассамблеи. Это должно стать отдельным направлением для каждой аудитории. Одним из важных инструментов распространения информации стали электронные СМИ и социальные сети. Главы регионов как руководители местных структур Ассамблеи должны быть активны в информационном пространстве», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

Президент РК подчеркнул, что члены Ассамблеи должны отстаивать свою позицию в медиа-сфере, в том числе в социальных сетях.

«Ни одно слово, произнесенное против единства и мира в нашей стране, не должно остаться без ответа. Информационная работа, связанная с деятельностью Ассамблеи, должна быть четко согласована, каждый шаг выполнен по единому алгоритму. Государственный информационный заказ должен выполняться максимально эффективно», - заключил Глава государства.