Незрячие веломарафонцы из Алматы отправились в Туркестан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четвертый веломарафон уникальной команды незрячих и слабовидящих спортсменов стартовал в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники проекта «Спорт без границ» в этот раз преодолеют 1000-километровый маршрут Алматы-Туркестан, пролегающий по древнему Шелковому пути, в течение девяти или десяти дней.

Команду из 18 человек будут сопровождать пилоты-волонтеры на специализированных велотандемах. Среди участников марафона победители проекта «100 новых лиц Казахстана», а также паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина.









«Этим веломарафоном мы стремимся показать, что все можно преодолеть, практически всего можно достичь, когда есть цель и большая мечта. Это проект казахстанских энтузиастов, которые своим примером показывают, что любые преграды преодолимы и что в любом состоянии человек может заниматься спортом, активным образом жизни, путешествовать, жить полноценно, организовать свой бизнес, потому что, у нас половина команды индивидуальные предприниматели», - сказал общественный деятель, режиссер, руководитель проекта «Спорт без границ» Бахтияр Базарбеков.









В городах по маршруту веломарафона будут организованы встречи с молодежью, людьми с ограниченными возможностями, представителями местных органов власти, велолюбителями, бизнесменами, общественными деятелями.





«Наша миссия – зарядить энергией южный регион нашей страны. Относительно недавно Туркестан получил новый статус, мы хотим поздравить соотечественников и поддержать население других городов, которым пришлось нелегко в последнее время», - добавил Бахтияр Базарбеков.

В марафоне первая победительница Паралимпиады по плаванию в истории Казахстана (2016 год) Зульфия Габидуллина будет участвовать впервые. Она поделилась своими ожиданиями.

«Участвовать в таком марафоне я мечтала с 1990 года, когда проходил первый марафон Алматы-Владивосток, в котором участвовали по одному человеку с каждой страны. Когда спортсмены проезжали мимо нашего города Тараза, где я жила, у меня возникло огромное желание. И вот спустя 29 лет у меня появилась такая возможность. Мне предложили и я согласилась. Буду впервые участвовать. Я морально уже готова к такой дистанции и, думаю, все будет хорошо», - поделилась ожиданиями перед статором Зульфия Габидуллина.

Стоит отметить, что ранее участники проекта «Спорт без границ» во главе с инициатором и руководителем Бахтияром Базарбековым уже совершили несколько подобных мероприятий.





Так, осенью 2016 года команда приняла участие в велопробеге «Две столицы», проехав на велотандемах из Алматы до Астаны, летом 2017 года участвовала в международном веломарафоне «Энергия движения» по маршруту Алматы – Иссык-Куль, а в 2018 году 15 спортсменов за 36 дней проехали супермарафон «Астана - Париж» длиною в 5 тысяч километров.

Преодолевая это расстояние, велосипедисты проехали по территории шести стран - Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии и Франции, исколесив 30 городов мира.

Теперь ребята в 2020 году планирует посетить Америку или же попасть в Токио на Паралимпийские игры.







