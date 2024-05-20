Незнание госязыка на элементарном уровне может помешать в приеме в гражданство РК- МВД

Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, в каком случае в Казахстане теперь смогут отказать в приеме в гражданство, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», которым в Закон РК «О гражданстве» вводятся и уточняются основания для отказа в приеме в гражданство.

- Незнание государственного языка на элементарном уровне, а также основ истории и Конституции нашей страны могут стать основанием для отказа в приеме в гражданство. Элементарный уровень будет определяться Министерством науки и высшего образования. Целью поправок является быстрая адаптация и интеграция в общество. Знание языка прежде всего нужно самим гражданам, желающим получить наше гражданство, чтобы быстрее влиться в общество и участвовать в жизни государства, – сказал Шынгыс Алекешев на брифинге в МВД.

Эти поправки соответствуют мировой практике, подчеркнул спикер. Во многих странах для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание истории государства и языка. Например, в Германии кандидатам на гражданство предъявляются строгие требования к владению немецким языком, сохранению культуры и традиций. В Канаде необходимо знать историю и обязанности гражданина этой страны, а также подтвердить тест на знание английского или французского языка, в зависимости от провинции. В Турции при получении гражданства на общих основаниях обязательно знание турецкого языка.

- Для предотвращения двойного гражданства вводится новое основание для регистрации утраты гражданства РК. Гражданство нашей страны будет утрачено, в случае использования паспортов другого государства после приобретения гражданства Казахстана. Ранее предусматривалась утрата гражданства РК только за приобретение гражданства иностранного государства, – добавил Шынгыс Алекешев.

Также в рамках законодательства принята норма о запрете въезда в страну иностранцев, причастных к террористическим организациям и осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также ужесточены основания, запрещающие въезд иностранцам, являющимся лидерами организованных групп, осужденным за тяжкие преступления.

Напомним, ранее Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы».





