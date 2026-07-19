Незарегистрированные автомобили с иностранными номерами выявили в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские выявили пять автомобилей с иностранной регистрацией, не зарегистрированных в установленном порядке на территории Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Проверка прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В рейде вместе с сотрудниками полиции приняли участие местные блогеры.

По данным полиции, нарушения были выявлены у пяти автомобилей. Их водители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, владельцам автомобилей разъяснили требования законодательства, касающиеся эксплуатации транспортных средств с иностранной регистрацией, а также напомнили о необходимости своевременной постановки автомобилей на учет.

Напомним, владельцев иностранных автомобилей в Казахстане обязали оплачивать штрафы.