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    Незарегистрированные автомобили с иностранными номерами выявили в Туркестанской области

    В Туркестанской области полицейские выявили пять автомобилей с иностранной регистрацией, не зарегистрированных в установленном порядке на территории Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Незарегистрированные автомобили с иностранными номерами выявили в Туркестанской области
    Коллаж: Polisia.kz

    Проверка прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В рейде вместе с сотрудниками полиции приняли участие местные блогеры.

    По данным полиции, нарушения были выявлены у пяти автомобилей. Их водители привлечены к административной ответственности.

    Кроме того, владельцам автомобилей разъяснили требования законодательства, касающиеся эксплуатации транспортных средств с иностранной регистрацией, а также напомнили о необходимости своевременной постановки автомобилей на учет.

    Напомним, владельцев иностранных автомобилей в Казахстане обязали оплачивать штрафы.

    Туркестанская область Регионы Казахстана Полиция Штрафы Нарушения
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор