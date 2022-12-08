Незамерзший Экибастуз: история спасения шахтерского города

8 Декабря 2022, 20:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь на 27 ноября из-за аварии на местной ТЭЦ и множества порывов на тепломагистралях город Экибастуз с населением в 150 тысяч человек остался без теплоснабжения в 30-градусные морозы. В городе был объявлен режим ЧС. Ремонтно-восстановительные бригады почти 3 недели работали круглосуточно. Подключение домов к теплу происходило поэтапно. На сегодня эта проблема уже решена: тепло поступило во все пострадавшие дома. Режим чрезвычайной ситуации был официально снят 8 декабря. До 15 декабря, согласно планам, должны завершить весь объем аварийно-восстановительных работ. Аналитический обозреватель МИА «Казинформ» составил картину происшедшего в хронологическом порядке.

Что случилось на ТЭЦ Экибастуза

27 ноября на Экибастузской ТЭЦ произошла авария, в результате жители города, в котором 689 многоэтажных домов, остались без тепла.

«27 ноября в 01:20 произошла остановка котлоагрегата №11. В 01:30 остановились котлоагрегаты №13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды. На данный момент производится запуск котлоагрегатов №8 и №14. Работают ремонтные бригады. В ближайшее время параметры будут восстановлены», - сообщили в тот момент на местной ТЭЦ.

На объекте критической инфраструктуры, к слову, установлено 5 энергетических и 5 водогрейных котлов, а также 1 паровая турбина.

С первого дня ЧС был создан специальный оперативный штаб и привлечены все необходимые специалисты для устранения последствий аварии.

Фото: instagram.com/ete_ekb

В Министерстве энергетики сообщили, что к остановке сразу нескольких котлоагрегатов привело повреждение на тепловых сетях.

«В устранении повреждений на тепловых сетях задействованы оперативные бригады, выявлено пять дефектов на квартальных сетях, поиск других повреждений продолжается», - проинформировали в ведомстве.

Позже аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что было выявлено 10 мест повреждений на городских теплосетях. В ремонтно-восстановительных работах изначально участвовали 15 бригад. Всего в устранении аварийной ситуации задействовали 851 человека.

Фото: Константин Шелков

В городе оперативно организовали 12 пунктов обогрева, в 7 из них были расположены пункты приема заявлений от граждан на возмещение ущерба.

Кроме того, в Экибастузе развернули и гуманитарный штаб. Казахстанцы из регионов отправляли помощь в виде одеял, обогревателей, спальников и других предметов жизненной необходимости.

Инцидент с прекращением теплоснабжения Экибастуза был воспринят Президентом Касым-Жомартом Токаевым с особой тревогой. Глава государства поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе и привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Почему вышли из строя сразу несколько котлоагрегатов

Ранее по жалобам жителей Экибастуза о ходе проводимых ремонтных работ на городской ТЭЦ Министерство энергетики РК создало специальную комиссию в составе представителей Комитета атомного и энергетического надзора, контроля и регионального акимата.

Специальная комиссия даже посетила ТЭЦ в Экибастузе в период с 9 по 10 августа текущего года. Были проинспектированы ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузки в период низких отрицательных температур. Руководству ТЭЦ поручили еще летом ускорить ремонтные работы.

Фото: facebook.com/pavlodarenergo

После проверки комиссия особо отметила высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составил более 70%.

Фото: Валерий Бугаев

«Существующий износ самих тепловых труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности на тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов. Одним из основных системных проблем, влияющих на проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ на трубах тепловых сетей, является существующий низкий тариф на тепловую энергию. При общей протяженности тепловых труб в 342 км ежегодно производится замена около 3-4 км тепловых сетей», - подчеркнули в Минэнерго.

Фото: Константин Шелков

Глава государства также поручил Премьер-Министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Тимуром Сулейменовым по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону.

Ситуацию взяли под контроль

27 ноября аким Экибастуза сообщил, что ситуация на Экибастузской ТЭЦ стабилизировалась.

«В штатном режиме работают пять котлоагрегатов: три водогрейных котла, два энергетических. Предпринимаются меры по вводу еще одного водогрейного котла, что позволит нам буквально к полуночи сегодня вывести температурные параметры за 80% на подаче и около 65% на обработке, что поможет стабилизировать в целом ситуацию с подачей теплоснабжения по городу», - заявил аким города Аян Бейсекин.

Фото Валерия Бугаев

Он отметил, что одним из важных вопросов оставалось состояние теплосетей. По его словам, все проблемы в городе возникли из-за серии порывов, которые произошли на территории Экибастуза.

По его информации, в городе сформированы около 15 ремонтных бригад. Более 10 из них занимались непосредственно устранением повреждений. Четыре ремонтные бригады занимались выявлением новых повреждений.

Фото: t.me/KZgovernment

Три микрорайона в первые дни техногенной аварии по-прежнему оставались без тепла.

«На данный момент у нас три микрорайона остаются без теплоснабжения. Тепломагистраль № 2 была отключена. Около 130 многоквартирных жилых домов и 100 частных домов остаются без отопления, но мы со своими коллегами и совместно с жилищной инспекцией, а также эксплуатирующими организациями сейчас проводим работу по опорожнению системы отопления с целью исключения рисков заморозки. Все необходимые мероприятия проводятся своевременно, разъяснительная работа также проводится», - добавил градоначальник.

Фото: t.me/KZgovernment

В Экибастузе был объявлен режим ЧС

В соответствии со статьей 48 Закона РК «О гражданской защите» на территории Экибастуза акимом города Аяном Бейсекиным была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях.

Акимат города пояснил, что это временная мера была применена исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан.

По состоянию на 01:30 28 ноября, без подачи тепла оставались 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц.

Фото: t.me/KZgovernment

В акимате сообщили, что режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС.

Аким Павлодарской области обошел социальные объекты, после чего было решено эвакуировать постояльцев из центра поддержки детей в Павлодар. Принято решение, что детей из центра поддержки и дома юношества Экибастуза отправят в учебно-оздоровительные лагеря.

По поручению Главы государства, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Фото: t.me/KZgovernment

Работы по восстановлению теплоснабжения велись и днем, и ночью, но по состоянию на4 декабря, без отопления по-прежнему оставалось 11 домов. Эти дома оказались наиболее проблемными. Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук объяснил почему.

Фото: t.me/KZgovernment

«На данный момент на тепловые узлы всех домов в подвалах подан теплоноситель. Проделан огромный объем работы. Восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы, сейчас восстанавливаются стояки и батареи. К сожалению, в некоторых домах КСК неправильно провели слив систем отопления, поэтому на таких домах приходится менять большое количество батарей и стояков. В связи с этим, произошло так, что система разморозилась», - сказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций Олег Крук.

Он отметил, что руководителем штаба – первым заместителем Премьер-Министра Романом Скляром скоординирована работа ремонтных служб. Каждый дом был закреплен за отдельным предприятием.

Фото: t.me/KZgovernment

«Первые руководители данных предприятий находятся на своих рабочих местах, там, где производят устранение повреждений и разморозку. Это будет происходить до тех пор, пока предприятия, возглавляемые ими, не устранят все дефекты на коммуникациях», - отметил Олег Крук.

В оперативном штабе сообщили, что по 11 домам ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменили стояки, радиаторы. Также проводились работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Фото: t.me/KZgovernment

По данным Романа Скляра, всего в работе по восстановлению подачи тепла в городе было задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых были закреплены многоквартирные жилые дома.

Фото: t.me/KZgovernment

5 декабря тепло подали в подвалы 71 многоэтажного дома.

Кроме того, 5 декабря акимат города сообщил о том, что во всех 12 домах, в которых не было тепла, были заменены батареи, а также велись работы по ремонту стояков. Всего заменили около 2 тысяч батарей.

Фото: t.me/KZgovernment

Тепло подано во все пострадавшие дома

7 декабря первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр сообщил, что в Экибастузе тепло подали во все пострадавшие дома.

«По состоянию на 08:00 7 декабря тепло подали во все пострадавшие дома. Параметры сетевой воды составляют 83 градуса прямой и 56 градусов обратной сетевой воды при давлении 8,8 кг/см²», - сказал Роман Скляр.

Фото: t.me/KZgovernment

Он отметил, что ситуация с теплом в городе должна полностью нормализоваться в течение трех дней.

«Энергоисточник работает в штатном режиме. Экибастузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе. Но, к сожалению, разбалансированность гидравлического режима, произошедшая в результате событий последних дней, в том числе несанкционированные сливы теплоносителя потребителями и КСК, усложняют эту работу. Всем жителям выражаем благодарность за терпение и рассчитываем, что совместными усилиями в ближайшие 2-3 дня ситуация с подачей тепла будет полностью нормализована», - говорится в сообщении оперштаба по восстановлению теплоснабжения в Экибастузе.

Фото: t.me/KZgovernment

8 декабря Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Павлодарской области Асаина Байханова о ходе ликвидации последствий аварии на теплосетях Экибастузской ТЭЦ.

Фото: akorda.kz

По словам руководителя региона, аварийно-восстановительные работы в Экибастузе планируется завершить до 15 декабря.

Не спешить с выводами

Авария на ТЭЦ в Экибастузе стала самой крупной по масштабам ущерба в уходящем году. Более 2000 обращений об отсутствии тепла и ущербе поступило в акимат от жителей Экибастуза. По крайней мере в 12 домах города были проведены работы по установке батарей и монтажу стояков в квартирах. Акимату еще предстоит провести оценку полного ущерба от аварии после завершения всех аварийно-восстановительных работ.

Фото: t.me/KZgovernment

Эксперты уверены, что произошедшее в Экибастузе теоретически может повториться в других городах страны. На тех объектах, где не только высокий уровень износа оборудования и сетей, но и низкая эффективность управления.

Речь также может идти о том, что проблемные объекты могут сменить собственников, но спешить с покупкой убыточных активов Правительство не спешит. 5 декабря заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин прокомментировал готовность Александра Клебанова продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге

«Для начала нужно провести анализ, оценить нынешнее состояние ТЭЦ, какое количество средств необходимо на саму ТЭЦ, какое – на сети. Завтра всю нагрузку по бюджету Правительство возьмет, купив ТЭЦ за 1 тенге, и понесет убытки в 1 млрд тенге. Если это будет непосильное бремя для государства, то фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект, и будем в него вкладывать все средства», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах заседания Правительства РК.

Вечером 8 декабря режим ЧС был отменён. Ремонтным бригадам еще предстоит несколько дней кропотливой работы, чтобы закончить работу с подключением к теплу частного сектора. Штатную работу школ и детских садов Экибастуза возобновят только при нормализации температурного режима.

Полное возмещение ущерба пострадавшим жителям возложено на главного виновника произошедшего – ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Тепловики также не смогут предъявить счет за ноябрь и декабрь оставшимся без тепла, эти дома полностью освобождены от платы за эти 2 месяца. Это меньшее, что может сделать компания, погрузившая 150-тысячный город в пучину техногенной катастрофы.

Главное фото: pavlodarnews.kz







