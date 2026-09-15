Незаконную вырубку деревьев на территории лесхоза расследуют в Акмолинской области
В Буландынском районе на территории Отрадненского лесного хозяйства вырубили более 50 сосен и берез, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации природоохранной полиции, причиненный государству ущерб составил более 980 тысяч теңге.
— О незаконной вырубке в полицию сообщили сотрудники лесного хозяйства. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт порубки и установили жителя села Алтынды Буландынского района, чья причастность в настоящее время проверяется, — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Стражи порядка возбудили по данному факту уголовное дело. В настоящее время устанавливаются мотивы и цели незаконной деятельности. По предварительным данным, вырубленная древесина могла предназначаться для дальнейшей продажи.
— В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные лица, причастные к незаконной порубке, — добавили в ведомстве.
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