Незаконную вырубку деревьев на территории лесхоза расследуют в Акмолинской области

В Буландынском районе на территории Отрадненского лесного хозяйства вырубили более 50 сосен и берез, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации природоохранной полиции, причиненный государству ущерб составил более 980 тысяч теңге.

— О незаконной вырубке в полицию сообщили сотрудники лесного хозяйства. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт порубки и установили жителя села Алтынды Буландынского района, чья причастность в настоящее время проверяется, — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото: ДП Акмолинской области

Стражи порядка возбудили по данному факту уголовное дело. В настоящее время устанавливаются мотивы и цели незаконной деятельности. По предварительным данным, вырубленная древесина могла предназначаться для дальнейшей продажи.

Фото: ДП Акмолинской области

— В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные лица, причастные к незаконной порубке, — добавили в ведомстве.

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