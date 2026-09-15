KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Незаконную вырубку деревьев на территории лесхоза расследуют в Акмолинской области

    В Буландынском районе на территории Отрадненского лесного хозяйства вырубили более 50 сосен и берез, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Незаконную вырубку более 500 деревьев расследуют в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    По информации природоохранной полиции, причиненный государству ущерб составил более 980 тысяч теңге.

    — О незаконной вырубке в полицию сообщили сотрудники лесного хозяйства. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт порубки и установили жителя села Алтынды Буландынского района, чья причастность в настоящее время проверяется, — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Незаконную вырубку более 500 деревьев расследуют в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    Стражи порядка возбудили по данному факту уголовное дело. В настоящее время устанавливаются мотивы и цели незаконной деятельности. По предварительным данным, вырубленная древесина могла предназначаться для дальнейшей продажи.

    Незаконную вырубку более 500 деревьев расследуют в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    — В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные лица, причастные к незаконной порубке, — добавили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, во сколько могут обойтись дрова для жителей Павлодарской области.

    Регионы Казахстана Деревья Вырубка деревьев Ущерб Уголовное дело Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор