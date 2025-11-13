Незаконную продажу придомовой земли на 300 млн тенге разоблачили в Алматы
Прокуратура Алматы защитила права 15 тысяч жителей микрорайона Аксай-1А в рамках проекта «Ликвидация очагов социальной напряженности», передает корреспондент агентства Kazinform.
Поводом послужили многочисленные жалобы жителей на действия ПКСК «Школьник».
Установлено, что в 2014 году председатель ПКСК незаконно разделил земельный участок придомовой территории площадью 1,7 га и продал часть аффилированным лицам.
— Стоимость незаконно реализованных участков превышает 300 млн тенге. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты, начат аудит деятельности ПКСК, — отметили в прокуратуре города.
Кроме того, выявлены многочисленные нарушения: незаконные подвальные хостелы, антисанитария, самовольные подключения к коммунальным сетям.
Совместно с государственными органами:
— прекращена деятельность 10 нелегальных хостелов;
— внесено 14 предписаний о приостановлении незаконных подключений к водо- и электросетям;
— приборы учета приведены в соответствие с требованиями законодательства.
Принятые меры позволили сократить преступность на 50% и административные нарушения на 70%.
В прокуратуре Алматы заявили, что проект по ликвидации очагов социальной напряженности будет продолжен во всех районах города.
Ранее жители пожаловались на зловонные отходы возле сахарного завода в Жетысу.
Также решены проблемы с отоплением в жилом комплексе «Сакура» в Бостандыкском районе Алматы.