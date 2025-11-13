РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:30, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Незаконную продажу придомовой земли на 300 млн тенге разоблачили в Алматы

    Прокуратура Алматы защитила права 15 тысяч жителей микрорайона Аксай-1А в рамках проекта «Ликвидация очагов социальной напряженности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    алматы алапат өрт
    Фото: акимат Алматы

    Поводом послужили многочисленные жалобы жителей на действия ПКСК «Школьник».

    Установлено, что в 2014 году председатель ПКСК незаконно разделил земельный участок придомовой территории площадью 1,7 га и продал часть аффилированным лицам.

    — Стоимость незаконно реализованных участков превышает 300 млн тенге. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты, начат аудит деятельности ПКСК, — отметили в прокуратуре города.

    Кроме того, выявлены многочисленные нарушения: незаконные подвальные хостелы, антисанитария, самовольные подключения к коммунальным сетям.

    Совместно с государственными органами:
    — прекращена деятельность 10 нелегальных хостелов;
    — внесено 14 предписаний о приостановлении незаконных подключений к водо- и электросетям;
    — приборы учета приведены в соответствие с требованиями законодательства.

    Принятые меры позволили сократить преступность на 50% и административные нарушения на 70%.

    В прокуратуре Алматы заявили, что проект по ликвидации очагов социальной напряженности будет продолжен во всех районах города.

    Ранее жители пожаловались на зловонные отходы возле сахарного завода в Жетысу.

    Также решены проблемы с отоплением в жилом комплексе «Сакура» в Бостандыкском районе Алматы.

