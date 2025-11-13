Незаконную продажу придомовой земли на 300 млн тенге разоблачили в Алматы

Поводом послужили многочисленные жалобы жителей на действия ПКСК «Школьник».

Установлено, что в 2014 году председатель ПКСК незаконно разделил земельный участок придомовой территории площадью 1,7 га и продал часть аффилированным лицам.

— Стоимость незаконно реализованных участков превышает 300 млн тенге. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты, начат аудит деятельности ПКСК, — отметили в прокуратуре города.

Кроме того, выявлены многочисленные нарушения: незаконные подвальные хостелы, антисанитария, самовольные подключения к коммунальным сетям.

Совместно с государственными органами:

— прекращена деятельность 10 нелегальных хостелов;

— внесено 14 предписаний о приостановлении незаконных подключений к водо- и электросетям;

— приборы учета приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Принятые меры позволили сократить преступность на 50% и административные нарушения на 70%.

В прокуратуре Алматы заявили, что проект по ликвидации очагов социальной напряженности будет продолжен во всех районах города.

