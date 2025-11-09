РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:53, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аким Алматы провел встречу с жителями ЖК «Сакура»: проблемы с теплом решены

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе объезда посетил жилой комплекс «Сакура» в Бостандыкском районе, где провел встречу с жителями и управляющей компанией, передает агентство Kazinform.

    Аким Алматы провел встречу с жителями ЖК «Сакура»
    Фото: акимат Алматы

    Основная тема обращения жителей - обеспечение бесперебойного теплоснабжения и функционирование инженерных систем комплекса.

    Аким Алматы провел встречу с жителями ЖК «Сакура»
    Фото: акимат Алматы

    В ходе диалога жители обозначили вопросы по стабильной подаче тепла, водоснабжению и состоянию котельного оборудования. Застройщик и профильные городские службы доложили о предпринятых мерах по решению проблем. На текущий момент три котла находятся в исправном и рабочем состоянии. Также выполнено подключение жилого комплекса к сетям водоснабжения и обеспечена резервная линия на случай аварийных ситуаций.

    Аким Алматы провел встречу с жителями ЖК «Сакура»
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, застройщиком произведена частичная оплата задолженности за газ, ведется работа по дальнейшему урегулированию финансовых обязательств управляющей компании. Судебное решение о взыскании задолженности исполнено, контроль за ситуацией продолжается.

    Аким Алматы провел встречу с жителями ЖК «Сакура»
    Фото: акимат Алматы

    Аким города подчеркнул важность своевременного обслуживания объектов жилищного фонда и соблюдения обязательств перед жителями. Даны поручения профильным управлениям обеспечить постоянный мониторинг инженерных систем, оперативно реагировать на обращения и предотвращать повторение подобных ситуаций.

    Жители поблагодарили городские службы за оперативное вмешательство и восстановление теплоснабжения, отметив, что работа по стабилизации системы уже дает результат.

    Теги:
    Отопительный сезон Тепловые сети Дархан Сатыбалды Акимат Алматы ЖКХ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают