Аким Алматы провел встречу с жителями ЖК «Сакура»: проблемы с теплом решены
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе объезда посетил жилой комплекс «Сакура» в Бостандыкском районе, где провел встречу с жителями и управляющей компанией, передает агентство Kazinform.
Основная тема обращения жителей - обеспечение бесперебойного теплоснабжения и функционирование инженерных систем комплекса.
В ходе диалога жители обозначили вопросы по стабильной подаче тепла, водоснабжению и состоянию котельного оборудования. Застройщик и профильные городские службы доложили о предпринятых мерах по решению проблем. На текущий момент три котла находятся в исправном и рабочем состоянии. Также выполнено подключение жилого комплекса к сетям водоснабжения и обеспечена резервная линия на случай аварийных ситуаций.
Кроме того, застройщиком произведена частичная оплата задолженности за газ, ведется работа по дальнейшему урегулированию финансовых обязательств управляющей компании. Судебное решение о взыскании задолженности исполнено, контроль за ситуацией продолжается.
Аким города подчеркнул важность своевременного обслуживания объектов жилищного фонда и соблюдения обязательств перед жителями. Даны поручения профильным управлениям обеспечить постоянный мониторинг инженерных систем, оперативно реагировать на обращения и предотвращать повторение подобных ситуаций.
Жители поблагодарили городские службы за оперативное вмешательство и восстановление теплоснабжения, отметив, что работа по стабилизации системы уже дает результат.