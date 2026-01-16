РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:56, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Незаконную пристройку демонтировали в одном из районов Алматы

    В Алматы снесли очередное незаконное сооружение — пристройку из металлоконструкций на фундаменте по улице Осипенко, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Незаконную пристройку демонтировали в одном из районов Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, проведенная внеплановая проверка установила, что собственник (физлицо) хозяйственным способом начал возводить пристройку к помещению на первом этаже жилого дома.

    В отношении него приняты административные меры с направлением материала в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

    12 декабря 2025 года постановлением данного суда собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения.

    Накануне во исполнение решения суда собственником проведен демонтаж незаконного строения.

    В 2025 году в Алматы по решению суда снесли 42 незаконно построенных объекта.

    Теги:
    Снос Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают