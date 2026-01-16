Незаконную пристройку демонтировали в одном из районов Алматы
В Алматы снесли очередное незаконное сооружение — пристройку из металлоконструкций на фундаменте по улице Осипенко, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, проведенная внеплановая проверка установила, что собственник (физлицо) хозяйственным способом начал возводить пристройку к помещению на первом этаже жилого дома.
В отношении него приняты административные меры с направлением материала в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.
12 декабря 2025 года постановлением данного суда собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения.
Накануне во исполнение решения суда собственником проведен демонтаж незаконного строения.
В 2025 году в Алматы по решению суда снесли 42 незаконно построенных объекта.