Незаконную пристройку демонтировали в одном из районов Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, проведенная внеплановая проверка установила, что собственник (физлицо) хозяйственным способом начал возводить пристройку к помещению на первом этаже жилого дома.

В отношении него приняты административные меры с направлением материала в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

12 декабря 2025 года постановлением данного суда собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения.

Накануне во исполнение решения суда собственником проведен демонтаж незаконного строения.

В 2025 году в Алматы по решению суда снесли 42 незаконно построенных объекта.